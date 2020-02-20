***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadilimize ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden onay alınması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 02.01.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 13.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.02.2020Ek AçıklamalarEsas Sözleşme Tadilimize ilişkin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 19.02.2020 tarihinde onay alınmış olup, 21.02.2020 tarihinde düzenlenecek olan Olağanüstü Genel Kurulu'muzda gündem maddesi olarak görüşülecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Bakanlık Onayı ve onaylı Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820605BIST