***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme tadilinde yer alan kayıtlı sermaye tavanı süresine ilişkin maddenin kabulü hknd.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 02.01.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 13.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.02.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarEsas Sözleşme Tadilimize ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan 19.02.2020 tarihinde onay alınmış olup, 21.02.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu'muzda gündem maddesi olarak müzakere edilerek toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Bakanlık Onayı ve onaylı Tadil Tasarısı.pdfEK: 2 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820833BIST