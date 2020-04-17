***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.04.2020 18:43
***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 02.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.02.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 17.04.2020
Ek Açıklamalar
Esas Sözleşme Tadilimize ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan 19.02.2020 tarihinde onay alınmış olup, 21.02.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu'muzda gündem maddesi olarak müzakere edilerek toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.Olağanüstü Genel Kurulumuz 17.04.2020 tarihinde Mersin Ticaret Sicili Müdürlü'günce tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bakanlık Onayı ve onaylı Tadil Tasarısı.pdf
EK: 2 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839103
BIST