***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.10.2021 18:09
***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 08.10.2021 tarih ve BİAŞ-2-3956 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine dayalı olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliğ'ine göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamamız talep edilmiştir. Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'in "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969009
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
18:058,9440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0690
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
18:0510,3656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0903
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3771
En Düşük
10,2298
18:05506,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,85
|Açılış
|: 506,51
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|179,30
|25.399.825
|% 10,00
|
|KSTUR
|187,00
|490.372
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.574.411
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.714.497
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.664.250
|% 9,99
|
|KERVN
|0,72
|1.045.691
|% -10,00
|
|SEYKM
|14,58
|2.951.954
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|4.293.729
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.909.353
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,50
|267.245.081
|% -9,62
|
|GARAN
|9,30
|1.517.302.276
|% -0,96
|
|ASELS
|15,77
|1.121.651.270
|% 1,68
|
|SASA
|27,50
|942.680.072
|% 2,92
|
|THYAO
|14,09
|922.184.227
|% -0,21
|
|PETKM
|6,14
|866.409.213
|% -1,44
|
|EKGYO
|1,78
|448.711.572
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|460.235.146
|% -0,84
|
|GARAN
|9,30
|1.517.302.276
|% -0,96
|
|PETKM
|6,14
|866.409.213
|% -1,44
|
|DOHOL
|2,58
|302.158.880
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9422
|8,9440
|% 0,78
|
|Euro
|10,3468
|10,3656
|% 0,88
|
|Sterlin
|12,1781
|12,2392
|% 1,15
|
|Frank
|9,6242
|9,6822
|% 1,19
|
|Riyal
|2,3803
|2,3922
|% 0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|3,05
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,68
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,09
|
|B. Petrol
|83,23
|83,23
|1,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 604 adet işlem
-
17:58IDGYO
Yüzde 9.59 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094, 058 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% -0.02 ) 1, 225
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, DOBUR, AVGYO, MERIT, MAALT, AYCES
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, KERVN, IDEAS, SEYKM