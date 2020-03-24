***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 24/03/2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaKüresel boyutta yaşanan Covid-19 virüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan önlemler çerçevesinde, şirketimizde çalışan personelin ve ailelerinin sağlık durumlarını önemsememiz ayrıca çevresel yaşanabilecek riskler ile etkilerinin yarattığı zorunluluk hali göz önünde bulundurulduğunda, 24.03.2020 tarihinden itibaren şirketimiz genel merkezi ve irtibat ofisinde şirketin yasal ve süreli resmi işlemlerinin aksamaması için yeterli personelin dönüşümlü olarak işe gelmesine veya uzaktan erişim ile çalışmasına, virus salgının Şirketimiz faaliyetleri üzerinde olumsuz etkisi olmadığı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesine Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831697BIST