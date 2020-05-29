***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugüne değin RC Endüstri Ulaşım Araçları Anonim Şirketi ile vagon sektöründe bakım-onarım alanında süregelen işbirliğimizi yeni bir boyuta taşıma kararı aldığımızı kamuoyuna duyurmak isteriz. Demiryolu yük taşımacılığı hızın birincil öncelik olmadığı, pahada düşük ancak ağırlığı yüksek olan büyük ölçekli ürün grupları için ekonomik taşıma yöntemi olup, geleceğe yönelik gelişmesi ve büyümesi beklenen bir sektör olarak öne çıkmaktadır. Çin başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin ticaretin daha ucuz ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için bu sektöre ciddi yatırımlar yapacağı açıklanmıştır. Ölçek ekonomisinin avantajları doğrultusunda düşük birim maliyetli, enerji tasarruflu, çevreye duyarlı olan, global ve yerel finansal destekler yoluyla gelişimi teşvik edilen demiryolu taşımacılığı hacminin artarak devam etmesi beklenmektedir. Bu veriler ışığında Şirketimizin, vagon imalatı, bakımı ve onarımı, yedek parça tedariki, demir yolu araç ve gereçlerinin temini, tedariki, imalatı konularında daha aktif faaliyette bulunmak, üretim ve satışının tamamına yakınını gerek Avrupa gerekse Ortadoğu pazarlarını hedeflemek üzere, RC Endüstri Ulaşım Araçları Anonim Şirketi ile birlikte 100.000.-TL sermaye ile kurulması planlanan bir anonim şirketin % 20 hissedarı olmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847850BIST