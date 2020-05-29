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***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.05.2020 19:23
GÜNCEL HABERLER



***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bugüne değin RC Endüstri Ulaşım Araçları Anonim Şirketi  ile vagon sektöründe bakım-onarım alanında süregelen işbirliğimizi yeni bir boyuta taşıma kararı aldığımızı kamuoyuna duyurmak isteriz. Demiryolu yük taşımacılığı hızın birincil öncelik olmadığı, pahada düşük ancak ağırlığı yüksek olan büyük ölçekli ürün grupları için ekonomik taşıma yöntemi olup, geleceğe yönelik gelişmesi ve büyümesi beklenen bir sektör olarak öne çıkmaktadır. Çin başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin ticaretin daha ucuz ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için bu sektöre ciddi yatırımlar yapacağı açıklanmıştır.  Ölçek ekonomisinin avantajları doğrultusunda düşük birim maliyetli, enerji tasarruflu, çevreye duyarlı olan, global ve yerel finansal destekler yoluyla gelişimi teşvik edilen demiryolu taşımacılığı hacminin artarak devam etmesi beklenmektedir.  Bu veriler ışığında Şirketimizin, vagon imalatı, bakımı ve onarımı, yedek parça tedariki, demir yolu araç ve gereçlerinin temini, tedariki, imalatı konularında daha aktif faaliyette bulunmak, üretim ve satışının tamamına yakınını gerek Avrupa gerekse Ortadoğu pazarlarını hedeflemek üzere, RC Endüstri Ulaşım Araçları Anonim Şirketi ile birlikte 100.000.-TL sermaye ile kurulması planlanan bir anonim şirketin % 20 hissedarı olmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847850


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ISBTR 58.900,00 1.631.752 % 9,99  
PKENT 188,50 2.474.454 % 9,98  
FENER 11,83 203.792.841 % 9,94  
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Altın Gr. 381 381 4,35  
Cumhuriyet 2.468 2.500 26,60  
Tam 2.541 2.569 19,80  
Yarım 1.240 1.254 13,30  
Çeyrek 620 628 6,60  
Gümüş.Ons 17,87 17,90 0,52  
Gümüş Gr. 3,92 3,93 0,12  
B. Petrol 36,23 36,23 0,20  
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