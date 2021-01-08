***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Özbal Çelik Boru San. Tic. Ve Taah. A.Ş. ve ÖzÇelik - İş Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, ÖzÇelik İş Sendikası tarafından 8 Ocak 2021 tarihinde grev kararı alındığı ve grev uygulama tarihinin 16 Ocak 2021 olarak belirlendiği, ÖzÇelik-İş Sendikası tarafından Şirketimize 8 Ocak 2021 tarihinde tebliğ edilmiştir. Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898504BIST