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***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.01.2021 18:28



***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Özbal Çelik Boru San. Tic. Ve Taah. A.Ş. ve  ÖzÇelik - İş Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, ÖzÇelik İş Sendikası tarafından 8 Ocak 2021 tarihinde grev kararı alındığı ve grev uygulama tarihinin 16 Ocak 2021 olarak belirlendiği, ÖzÇelik-İş Sendikası tarafından Şirketimize 8 Ocak 2021 tarihinde tebliğ edilmiştir.   Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898504


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