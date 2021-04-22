Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.04.2021 19:48



***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 22.04.2021 tarihinde       Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince, yıl içerisinde istifa ile boşalmış olan Yönetim Kurulu üyeliğine, ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, Sayın Başak TAV'ın seçilmesine, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Şükrü SOKULLU'nun, Şirketimiz'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak aday olmasından dolayı Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne ve ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine ve  Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan Denetim, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim komiteleri başkanlığına Sayın Mehmet Şükrü SOKULLU'nun atanmasına karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Şükrü SOKULLU, çalışma hayatına Piyale Grubu'nda satış koordinatörü olarak başlamış, devam eden iş hayatı boyunca üst düzey yöneticilikler yapmış olup, son olarak Thyssen Krupp fimasının Türkiye mümessilliği görevini icra etmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sayın Başak TAV, çalışma hayatına Ernst & Young firmasında başlayıp, süreç içerisinde görev aldığı diğer şirketlerde yurtdışı görevlerde çalışmış, Oyak Maden Metalürji Grubunda Satış ve Pazarlamadan sorumlu başkan yardımcılığı ve  son olarak Oyak Eenerji Grubu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.     Kamuoyunun bilgisine sunarız.      Saygılarımızla, 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930658


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.345
Değişim :  1,10% |  14,67
Açılış :  1.320  
Önceki Kapanış :  1.330  
En Yüksek
1.346 En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FORMT 1,15 11.381.015 % 15,00  
UZERB 34,32 646.131 % 10,00  
MRSHL 245,30 2.454.201 % 10,00  
KSTUR 223,40 266.031 % 10,00  
SODSN 27,50 330.635 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3102 8,3138 % 1,65  
Euro 9,9790 9,9922 % 1,27  
Sterlin 11,4600 11,5175 % 0,87  
Frank 8,9932 9,0474 % 1,19  
Riyal 2,2054 2,2164 % 1,39  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.781 -12,62  
Altın Gr. 475 475 3,17  
Cumhuriyet 3.144 3.192 37,00  
Tam 3.123 3.204 31,80  
Yarım 1.509 1.550 15,38  
Çeyrek 757 775 7,69  
Gümüş.Ons 26,14 26,16 -0,40  
Gümüş Gr. 6,97 6,98 -0,01  
B. Petrol 65,38 65,38 0,06  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru