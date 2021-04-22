***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 22.04.2021 tarihinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince, yıl içerisinde istifa ile boşalmış olan Yönetim Kurulu üyeliğine, ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, Sayın Başak TAV'ın seçilmesine, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Şükrü SOKULLU'nun, Şirketimiz'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak aday olmasından dolayı Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne ve ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan Denetim, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim komiteleri başkanlığına Sayın Mehmet Şükrü SOKULLU'nun atanmasına karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Şükrü SOKULLU, çalışma hayatına Piyale Grubu'nda satış koordinatörü olarak başlamış, devam eden iş hayatı boyunca üst düzey yöneticilikler yapmış olup, son olarak Thyssen Krupp fimasının Türkiye mümessilliği görevini icra etmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sayın Başak TAV, çalışma hayatına Ernst & Young firmasında başlayıp, süreç içerisinde görev aldığı diğer şirketlerde yurtdışı görevlerde çalışmış, Oyak Maden Metalürji Grubunda Satış ve Pazarlamadan sorumlu başkan yardımcılığı ve son olarak Oyak Eenerji Grubu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930658BIST