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***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.05.2021 17:47



***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

06.04.2021 Tarihli özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulduğu üzere, bağımsız yönetim kurulu üyesi Mustafa Özbey görevinden istifa etmiştir.
11.05.2021 Tarihli Şirketimize sunduğu detaylı istifa gerekçesinde özetle
İstifa sebebinin Özbal Çelik Boru San. Tic. Ve Taah. A.Ş. ile veya Özbal Çelik Boru San. Tic. Ve Taah. A.Ş. nezdinde yürütmüş olduğu bağımsız yönetim kurulu üyeliği kapsamındaki herhangi bir faaliyet/iş/işlem ile bir ilgisi olmadığını, istifa hususu Covid-19 koşulları ve kendi yaş/sağlık koşulları ile ilgili olarak yaşadığı endişelerden kaynaklandığını,dolayısıyla istifasının tamamen özel nedenlere bağlı, Özbal Çelik Boru San. Tic. Ve Taah. A.Ş. ve/veya Özbal Çelik Boru San. Tic. Ve Taah. A.Ş. yetkilileri ile ilgili arasında herhangi bir menfaat çatışması bulunmadığını
belirtmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936211


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