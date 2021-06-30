***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2021 18:17
***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sosyal medyadan takip edebildiğimiz kadarı ile yatırımcılarımızın ticari ünvan benzerliğinden dolayı başka şirketlerle Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'yi karıştırmış oldukları müşahade edilmiştir. Şirketimiz Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. ile birleşme kararı aldığımız şirketin ticari ünvanı Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'dir. Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. mevcut durumda halka açık bir şirket değildir, payları borsada işlem görmemektedir. Bazı yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve yatırımcıların doğru bir şekilde bilgilendirilmesini temin amacıyla işbu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Kamuoyunun dikkatine sunarız. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945213
BIST
18:051.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -15,33
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.352
18:058,7081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0258
|Açılış
|: 74,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 74,2800
|
8,7452
En Düşük
8,6449
18:0510,3285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0691
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4100
|
10,4294
En Düşük
10,2728
18:057,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,03
|Açılış
|: 7,28
|
|Önceki Kapanış
|: 7,24
|
7,30
En Düşük
7,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|22,44
|65.352.054
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.832.091
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.663.182
|% 9,99
|
|MAALT
|194,80
|29.942.699
|% 9,99
|
|AYCES
|68,30
|2.961.470
|% 9,98
|
|TKURU
|243,90
|6.709.352
|% -10,00
|
|EUKYO
|6,66
|4.618.822
|% -10,00
|
|YAPRK
|35,12
|7.774.797
|% -9,99
|
|TACTR
|31,58
|3.786.693
|% -9,98
|
|DENGE
|2,77
|1.725.039
|% -9,77
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% -0,15
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% -3,60
|
|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% -1,48
|
|SASA
|27,18
|503.646.252
|% -3,89
|
|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% -2,60
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|TSKB
|1,28
|132.368.102
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,28
|470.448.544
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7035
|8,7081
|% -0,30
|
|Euro
|10,3194
|10,3285
|% -0,66
|
|Sterlin
|11,9872
|12,0473
|% -0,54
|
|Frank
|9,3742
|9,4306
|% -0,72
|
|Riyal
|2,3151
|2,3267
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|5,39
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,03
|
|B. Petrol
|74,57
|74,57
|0,29
|