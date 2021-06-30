***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSosyal medyadan takip edebildiğimiz kadarı ile yatırımcılarımızın ticari ünvan benzerliğinden dolayı başka şirketlerle Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'yi karıştırmış oldukları müşahade edilmiştir. Şirketimiz Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. ile birleşme kararı aldığımız şirketin ticari ünvanı Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'dir. Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. mevcut durumda halka açık bir şirket değildir, payları borsada işlem görmemektedir. Bazı yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve yatırımcıların doğru bir şekilde bilgilendirilmesini temin amacıyla işbu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Kamuoyunun dikkatine sunarız. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945213BIST