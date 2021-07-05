***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.07.2021 18:15
***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17/06/2021 tarihinde kamuoyu ile paylaşıldığı üzere Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. ile Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. AŞ.'nin birleşmesine yönelik alınan Yönetim Kurulu Kararları çerçevesinde 17.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'nin Borsa'da işlem görmesine yönelik 05/07/2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye kotasyon başvurusu dilekçesi iletilmiştir. Birleşme işlemine ilişkin süreç devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946358
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|3.371
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|7,38
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