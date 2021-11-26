***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.06.2021-09.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz'in Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ("Erciyas Çelik") ile, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Birleşme Ve Bölünme Tebliği (II-23.2), Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicil Yönetmeliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Erciyas Çelik'e devrolması suretiyle Erciyas Çelik bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2021 tarih 2021/59 sayılı haftalık bülteninde aşağıdaki şekilde karara bağlanarak onaylanmıştır. ‘' Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.'nin (Erciyas Çelik)? (i) payları Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) Ana Pazar'da işlem görenÖzbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'yi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Kurulumuzun II-23.2 sayılı Birleşmeve Bölünme Tebliği uyarınca tüm aktif ve pasifi ile bir kül halinde devralması suretiyle 30.06.2021 tarihli finansal tablolar esasalınarak Erciyas Çelik bünyesinde birleşilmesi işlemine (Birleşme İşlemi) ilişkin hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi, (ii)Kurulumuzun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (ÖNİ Tebliği) 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının(c) ve (g) bentleri uyarınca Birleşme İşlemi'ne ilişkin ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet verilmesi ve (iii)Birleşme İşlemi nedeniyle payları borsada işlem görmeye başlayacak Erciyas Çelik'in 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ilekayıtlı sermaye sistemine geçişine Kurulumuzca izin verilmesi ve esas sözleşmesinin1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2324,25,26,27,29 ve 30. maddelerinin değiştirilmesi ile 31,34 ve 36.maddelerinin çıkarılmasına ilişkin tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi taleplerine ilişkin olarak?a. Birleşme İşlemi'ne ilişkin duyuru metninin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına,b. Birleşme İşlemi'ne ilişkin olarak ÖNİ Tebliği kapsamında ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyetverilmesi talebinin olumsuz karşılanmasına,c. Birleşme İşlemi'nin gerçekleşmesi halinde Erciyas Çelik'in 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermayesistemine geçişine izin verilmesine ve Erciyas Çelik esas sözleşmesinin1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2324,25,26,27,29 ve 30. maddelerinin değiştirilmesi ile 31,34 ve 36.maddelerinin çıkarılmasına ilişkin tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesine ve uygun görüş verilen tadil metnininErciyas Çelik'in Birleşme İşlemi'nin görüşüleceği genel kurul toplantısında Birleşme İşlemi ile birlikte görüşülmesi ve oyasunulması gerektiği hususunda bilgilendirilmesinekarar verilmiştir.''Birleşmeye ilişkin bilgi ve belgeler, tabi olunan mevzuat uyarınca, kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979930BIST