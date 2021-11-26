***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2021 19:34
***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2021-09.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz'in Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ("Erciyas Çelik") ile, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Birleşme Ve Bölünme Tebliği (II-23.2), Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicil Yönetmeliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Erciyas Çelik'e devrolması suretiyle Erciyas Çelik bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2021 tarih 2021/59 sayılı haftalık bülteninde aşağıdaki şekilde karara bağlanarak onaylanmıştır. ‘' Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.'nin (Erciyas Çelik)? (i) payları Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) Ana Pazar'da işlem gören
Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'yi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Kurulumuzun II-23.2 sayılı Birleşme
ve Bölünme Tebliği uyarınca tüm aktif ve pasifi ile bir kül halinde devralması suretiyle 30.06.2021 tarihli finansal tablolar esas
alınarak Erciyas Çelik bünyesinde birleşilmesi işlemine (Birleşme İşlemi) ilişkin hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi, (ii)
Kurulumuzun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (ÖNİ Tebliği) 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının
(c) ve (g) bentleri uyarınca Birleşme İşlemi'ne ilişkin ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet verilmesi ve (iii)
Birleşme İşlemi nedeniyle payları borsada işlem görmeye başlayacak Erciyas Çelik'in 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile
kayıtlı sermaye sistemine geçişine Kurulumuzca izin verilmesi ve esas sözleşmesinin
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2324,25,26,27,29 ve 30. maddelerinin değiştirilmesi ile 31,34 ve 36.
maddelerinin çıkarılmasına ilişkin tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi taleplerine ilişkin olarak?
a. Birleşme İşlemi'ne ilişkin duyuru metninin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına,
b. Birleşme İşlemi'ne ilişkin olarak ÖNİ Tebliği kapsamında ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet
verilmesi talebinin olumsuz karşılanmasına,
c. Birleşme İşlemi'nin gerçekleşmesi halinde Erciyas Çelik'in 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye
sistemine geçişine izin verilmesine ve Erciyas Çelik esas sözleşmesinin
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2324,25,26,27,29 ve 30. maddelerinin değiştirilmesi ile 31,34 ve 36.
maddelerinin çıkarılmasına ilişkin tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesine ve uygun görüş verilen tadil metninin
Erciyas Çelik'in Birleşme İşlemi'nin görüşüleceği genel kurul toplantısında Birleşme İşlemi ile birlikte görüşülmesi ve oya
sunulması gerektiği hususunda bilgilendirilmesine
karar verilmiştir.''
Birleşmeye ilişkin bilgi ve belgeler, tabi olunan mevzuat uyarınca, kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979930
BIST