***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
05.05.2021 18:18
***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Pay Satış Bilgi Formu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ana ortağımız Erciyas Holding A.Ş.'nin VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru hakkındaki açıklaması aşağıda yer almaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
ERCİYAS HOLDİNG A.Ş.
ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
Tarih : 05.05.2021 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan Pay Satış Bilgi Formu Onay Başvurusu Hkdn.
Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27'nci maddesi gereği, sermayenin %10'unu aşan ve borsada işlem gören nitelikte olmayan Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. paylarının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için, Şirketimizce hazırlanan pay satış bilgi formu 05.05.2021 tarihi itibarıyla Kurul onayına sunulmuştur. Pay satış bilgi formunun Kurul tarafından onaylanması halinde, 17.168.492,217 TL nominal değerli pay Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecektir. Pandeminin global ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin yanısıra, içinde bulunduğumuz dönemde tercihlerin değişip yeniden şekillenmesiyle ortaya çıkan çeşitli fırsatlar mevcut olup, yeni yatırım olasılıklarının değerlendirilmesi ve/veya büyümeye yönelik yatırımların yapılması sözkonusu olabilecektir. Ek olarak, Erciyas Holding çatısı altında bulunan grup şirketleri ağırlıklı olarak ihracat odaklı çalışmakta olup, döviz kurlarının da etkisiyle yurtdışında rekabet gücü artarak devam etmekte ve büyük projelerin finansmanı için alternatif finansman kaynakları yaratılması ihtiyacı doğmaktadır. Şirketimiz de benzeri fırsat ve olanakları değerlendirmek üzere imkanlarını hazır tutmak adına, borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecek 17.168.492,217 TL paylar ile halihazırda borsada işlem görebilir nitelikte olan 4.568.266,789 TL nominal değerli payları, alternatif finansman seçenekleri yaratmak amacıyla, borsa dışında üçüncü kişilere satışa dayalı stratejik opsiyonları değerlendirmekte kullanacaktır. İkincil piyasada satış yapılması düşünülmemektedir. Bu işlem sonrasında fiili dolaşımdaki pay oranının da artması beklenmektedir. İşbu Pay Satışı Bilgi Formuna konu 21.736.759,006 adet pay hamiline yazılı B grubu paylardır. Saygılarımızla, Erciyas Holding A.Ş. Adına Kamil Emre ERCİYAS Ahmet Kamil ERCİYAS Yönetim Kurulu Başkan Vek. Yönetim Kurulu Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934725
BIST
18:051.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,73
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
18:058,2942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0197
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2716
18:0510,0115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0160
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9786
18:05484,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 6,32
|Açılış
|: 484,00
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,85
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETILR
|7,48
|5.452.061
|% 10,00
|
|YGYO
|1,32
|64.042.936
|% 10,00
|
|MRSHL
|313,50
|10.064.861
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|2.999.317
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|745.042
|% 10,00
|
|VAKFN
|17,26
|8.275.290
|% -9,96
|
|USAK
|2,60
|280.789.874
|% -9,72
|
|INTEM
|41,58
|5.088.192
|% -9,57
|
|BJKAS
|8,81
|133.570.301
|% -7,85
|
|AYEN
|6,97
|66.956.345
|% -7,80
|
|KRDMD
|8,28
|3.546.377.816
|% 7,39
|
|GARAN
|7,39
|1.845.495.836
|% 1,93
|
|EREGL
|19,80
|1.587.436.231
|% 1,85
|
|THYAO
|12,93
|1.164.874.516
|% 2,62
|
|KOZAL
|122,50
|1.080.442.697
|% 4,34
|
|KRDMD
|8,28
|3.546.377.816
|% 7,39
|
|GARAN
|7,39
|1.845.495.836
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,08
|485.234.232
|% 0,00
|
|PETKM
|6,90
|830.388.321
|% 2,37
|
|AKBNK
|5,00
|524.023.906
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2888
|8,2942
|% -0,24
|
|Euro
|10,0041
|10,0115
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,4739
|11,5315
|% -0,47
|
|Frank
|9,0885
|9,1432
|% 0,22
|
|Riyal
|2,2045
|2,2156
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|27,63
|
|Altın Gr.
|484
|484
|6,32
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,36
|0,85
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,23
|
|B. Petrol
|68,55
|68,55
|-0,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YYAPI
Yüzde 4.05 oranında artışla 1.54 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 571, 600 adet işlem
-
17:54TRILC
Yüzde 7.56 oranında artışla 40.96 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 771, 120 adet işlem
-
17:53YGYO
Yüzde 7.50 oranında artışla 1.29 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 908, 542 adet işlem
-
17:52CEOEM
Yüzde 6.46 oranında artışla 10.06 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 935, 512 adet işlem
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 33 artarak (% 0.84 ) 1, 235