***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAna ortağımız Erciyas Holding A.Ş.'nin VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru hakkındaki açıklaması aşağıda yer almaktadır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.ERCİYAS HOLDİNG A.Ş.ÖZEL DURUM AÇIKLAMASITarih : 05.05.2021 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan Pay Satış Bilgi Formu Onay Başvurusu Hkdn.Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27'nci maddesi gereği, sermayenin %10'unu aşan ve borsada işlem gören nitelikte olmayan Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. paylarının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için, Şirketimizce hazırlanan pay satış bilgi formu 05.05.2021 tarihi itibarıyla Kurul onayına sunulmuştur. Pay satış bilgi formunun Kurul tarafından onaylanması halinde, 17.168.492,217 TL nominal değerli pay Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecektir. Pandeminin global ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin yanısıra, içinde bulunduğumuz dönemde tercihlerin değişip yeniden şekillenmesiyle ortaya çıkan çeşitli fırsatlar mevcut olup, yeni yatırım olasılıklarının değerlendirilmesi ve/veya büyümeye yönelik yatırımların yapılması sözkonusu olabilecektir. Ek olarak, Erciyas Holding çatısı altında bulunan grup şirketleri ağırlıklı olarak ihracat odaklı çalışmakta olup, döviz kurlarının da etkisiyle yurtdışında rekabet gücü artarak devam etmekte ve büyük projelerin finansmanı için alternatif finansman kaynakları yaratılması ihtiyacı doğmaktadır. Şirketimiz de benzeri fırsat ve olanakları değerlendirmek üzere imkanlarını hazır tutmak adına, borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecek 17.168.492,217 TL paylar ile halihazırda borsada işlem görebilir nitelikte olan 4.568.266,789 TL nominal değerli payları, alternatif finansman seçenekleri yaratmak amacıyla, borsa dışında üçüncü kişilere satışa dayalı stratejik opsiyonları değerlendirmekte kullanacaktır. İkincil piyasada satış yapılması düşünülmemektedir. Bu işlem sonrasında fiili dolaşımdaki pay oranının da artması beklenmektedir. İşbu Pay Satışı Bilgi Formuna konu 21.736.759,006 adet pay hamiline yazılı B grubu paylardır. Saygılarımızla, Erciyas Holding A.Ş. Adına Kamil Emre ERCİYAS Ahmet Kamil ERCİYAS Yönetim Kurulu Başkan Vek. Yönetim Kurulu Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934725BIST