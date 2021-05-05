Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu

05.05.2021 18:18



***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

            Ana ortağımız Erciyas  Holding A.Ş.'nin VII-128.1  sayılı Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay  sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci  maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru hakkındaki açıklaması aşağıda yer almaktadır. 
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
                                                                                ERCİYAS HOLDİNG A.Ş.
                                                                              ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
                                                                                 Tarih : 05.05.2021 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan Pay Satış Bilgi Formu Onay Başvurusu Hkdn.
Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27'nci maddesi gereği, sermayenin %10'unu aşan ve borsada işlem gören nitelikte olmayan Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. paylarının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için, Şirketimizce hazırlanan pay satış bilgi formu 05.05.2021 tarihi itibarıyla Kurul onayına sunulmuştur.  Pay satış bilgi formunun Kurul tarafından onaylanması halinde, 17.168.492,217 TL nominal değerli pay Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecektir. Pandeminin global ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin yanısıra, içinde bulunduğumuz dönemde tercihlerin değişip yeniden şekillenmesiyle ortaya çıkan çeşitli fırsatlar mevcut olup, yeni yatırım olasılıklarının değerlendirilmesi ve/veya büyümeye yönelik yatırımların yapılması sözkonusu olabilecektir.  Ek olarak, Erciyas Holding çatısı altında bulunan grup şirketleri ağırlıklı olarak ihracat odaklı çalışmakta olup, döviz kurlarının da etkisiyle yurtdışında rekabet gücü artarak devam etmekte ve büyük projelerin finansmanı için alternatif finansman kaynakları yaratılması ihtiyacı doğmaktadır. Şirketimiz de benzeri fırsat ve olanakları değerlendirmek üzere imkanlarını hazır tutmak adına, borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecek 17.168.492,217 TL paylar ile halihazırda borsada işlem görebilir nitelikte olan  4.568.266,789 TL nominal değerli payları, alternatif finansman seçenekleri yaratmak amacıyla, borsa dışında üçüncü kişilere satışa dayalı stratejik opsiyonları değerlendirmekte kullanacaktır. İkincil piyasada satış yapılması düşünülmemektedir. Bu işlem sonrasında fiili dolaşımdaki pay oranının da artması beklenmektedir. İşbu Pay Satışı Bilgi Formuna konu 21.736.759,006 adet pay hamiline yazılı B grubu paylardır.    Saygılarımızla, Erciyas Holding A.Ş. Adına   Kamil Emre ERCİYAS                Ahmet Kamil ERCİYAS Yönetim Kurulu Başkan Vek.          Yönetim Kurulu Başkanı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934725


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.428
Değişim :  0,54% |  7,73
Açılış :  1.423  
Önceki Kapanış :  1.420  
En Yüksek
1.435 En Düşük
1.423
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ETILR 7,48 5.452.061 % 10,00  
YGYO 1,32 64.042.936 % 10,00  
MRSHL 313,50 10.064.861 % 10,00  
MERIT 308,10 2.999.317 % 10,00  
UZERB 49,96 745.042 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2888 8,2942 % -0,24  
Euro 10,0041 10,0115 % 0,16  
Sterlin 11,4739 11,5315 % -0,47  
Frank 9,0885 9,1432 % 0,22  
Riyal 2,2045 2,2156 % -0,25  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.814 27,63  
Altın Gr. 484 484 6,32  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,33 27,36 0,85  
Gümüş Gr. 7,30 7,31 0,23  
B. Petrol 68,55 68,55 -0,41  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru