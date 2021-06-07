***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
07.06.2021 14:41
***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hakim ortağımız Erciyas Holding A.Ş.'nin VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmış olup, onaylı pay satış bilgi formuna ilişkin yapılan açıklama ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940616
BIST
17:291.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 14,00
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:298,6259
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0409
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:2910,5198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0303
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:29524,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -2,07
|Açılış
|: 524,92
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:29
|RYSAS
|4,27
|23.974.249
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,75
|3.720.212
|% 9,01
|
|KLNMA
|22,70
|555.469
|% 5,88
|
|DOGUB
|5,21
|3.658.635
|% 5,68
|
|SNGYO
|4,37
|30.603.040
|% 5,56
|
|METUR
|22,50
|24.018.915
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|PKENT
|2.500,50
|2.147.424
|% -7,08
|
|YESIL
|72,10
|19.103.572
|% -6,36
|
|EPLAS
|30,56
|6.908.914
|% -5,68
|
|GARAN
|8,28
|1.268.590.210
|% 2,22
|
|THYAO
|14,31
|1.233.536.842
|% 1,92
|
|KOZAL
|124,30
|663.510.054
|% 2,90
|
|KRDMD
|7,78
|531.444.585
|% 0,39
|
|SISE
|8,16
|488.266.174
|% 1,12
|
|EKGYO
|1,99
|364.820.942
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,25
|381.626.806
|% 1,81
|
|GARAN
|8,28
|1.268.590.210
|% 2,22
|
|BOBET
|4,10
|437.880.190
|% -3,07
|
|THYAO
|14,31
|1.233.536.842
|% 1,92
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6242
|8,6259
|% -0,47
|
|Euro
|10,5143
|10,5198
|% -0,29
|
|Sterlin
|12,1908
|12,2519
|% -0,36
|
|Frank
|9,5736
|9,6313
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2944
|2,3060
|% -0,41
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|-0,57
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,84
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,71
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,60
|71,60
|-0,29
|