***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
17.06.2021 09:00
***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimizin hakim ortağı Erciyas Holding A.Ş.'nin borsa dışında gerçekleştirmiş olduğu pay devri işlemine ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla KAP'da açıklanması için tarafımıza iletilen açıklama ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamaya konu devir işleminin, Şirketimiz yönetimini ya da yönetim hakimiyetini değiştirecek nitelikte olmadığını, Erciyas Holding A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu (A) grubu imtiyazlı paylar vesilesiyle yönetim hakimiyetini aynen sürdürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942758
BIST
10:231.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,77
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.423
10:238,6202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0044
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,6540
En Düşük
8,6029
10:2310,3197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0222
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
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10,3908
En Düşük
10,3087
10:23501,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,79
|Açılış
|: 501,24
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler10:23
|TKURU
|126,60
|4.054.834
|% 9,99
|
|UZERB
|50,55
|806.576
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,45
|76.508
|% 9,85
|
|KONTR
|70,50
|9.994.851
|% 8,21
|
|IDGYO
|5,36
|739.830
|% 7,20
|
|BAGFS
|17,26
|42.839
|% -9,96
|
|KLNMA
|20,80
|42.432
|% -5,28
|
|EGGUB
|176,20
|3.098.096
|% -2,87
|
|BJKAS
|6,59
|97.147.551
|% -2,80
|
|INTEM
|42,44
|1.228.977
|% -2,79
|
|THYAO
|14,50
|205.027.268
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,21
|159.248.850
|% -0,45
|
|GARAN
|8,36
|120.765.734
|% 0,00
|
|BJKAS
|6,59
|97.147.551
|% -2,80
|
|KOZAL
|125,50
|90.153.544
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,21
|159.248.850
|% -0,45
|
|YESIL
|2,22
|45.611.670
|% -4,31
|
|YKBNK
|2,21
|42.929.495
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,22
|21.252.835
|% 0,00
|
|BJKAS
|6,59
|97.147.551
|% -2,80
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6190
|8,6202
|% 0,05
|
|Euro
|10,3114
|10,3197
|% -0,21
|
|Sterlin
|12,0191
|12,0794
|% 0,06
|
|Frank
|9,4162
|9,4730
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2928
|2,3043
|% 0,10
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-2,36
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|26,85
|26,88
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,94
|73,94
|-0,45
|