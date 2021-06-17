***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarŞirketimizin hakim ortağı Erciyas Holding A.Ş.'nin borsa dışında gerçekleştirmiş olduğu pay devri işlemine ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla KAP'da açıklanması için tarafımıza iletilen açıklama ekte yer almaktadır.İşbu açıklamaya konu devir işleminin, Şirketimiz yönetimini ya da yönetim hakimiyetini değiştirecek nitelikte olmadığını, Erciyas Holding A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu (A) grubu imtiyazlı paylar vesilesiyle yönetim hakimiyetini aynen sürdürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız.SaygılarımızlaPay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942758BIST