***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Kararı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 20.540.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 43.920.000Sermaye AzaltımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028 7.900.000 6.807.692,310 86,17332B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 12.640.000 10.892.307,690 86,17332Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)TOPLAM 20.540.000 17.700.000,000 86,17332Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028 7.900.000 15.800.000,000 1.446,47887 1,00 B Grubu B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 HamilineB Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 12.640.000 25.280.000,000 1.446,47887 1,00 B Grubu B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 20.540.000 41.080.000,000 1.446,47887Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.01.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.02.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin sermaye azaltım ve eşanlı sermaye artırım başvurusuna ilişkin hazırlanmış olan izahnameye SPK'unca onay verilmesi talebiyle ilgili olarak,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.02.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Bülteni'nde de görüleceği üzere aşağıdaki şekilde,''Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin (Şirket), 100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde, 20.540.000 TL'lik çıkarılmış sermayesinin geçmiş yıllar zararlarının mahsubu amacıyla 17.700.000 TL tutarında azaltılarak 2.840.000 TL'ye azaltılmasına ve eş anlı olarak bedelli artırım ile 43.920.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek toplam 41.080.000 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak hazırlanan izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması ile esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin tadil tasarısına uygun görüş verilerek kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2020-2024 olarak uzatılması talebinin yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların halka arz edilmeksizin tahsisli olarak Erciyas Holding A.Ş.'ye, birim satış fiyatının, nominal değer ile Toptan Satışlar Pazarında satışın başlamasından önceki 3 işlem gününde Borsa'da işlem gören payların Borsa'da gerçekleşecek ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından yüksek olanı olarak belirlenerek satılmasısuretiyle olumlu karşılanarak izahnamenin onaylanmasına ve esas sözleşmenin 6'ncı madde tadil metnine uygun görüş verilmesine karar verilmiştir''karar taktir edilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819118BIST