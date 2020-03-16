***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarına İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 20.540.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 43.920.000Sermaye AzaltımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028 7.900.000 6.807.692,310 86,17332B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 12.640.000 10.892.307,690 86,17332Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)TOPLAM 20.540.000 17.700.000,000 86,17332Sermaye Azaltım Tarihi 28.02.2020Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028 7.900.000 15.800.000,000 1.446,47887 1,00 B Grubu B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 Hamiline A Grubu, OZBL1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRROZBL00038B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 12.640.000 25.280.000,000 1.446,47887 1,00 B Grubu B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 Hamiline B Grubu, OZBAL(RÜÇHAN), TRROZBL00046 429.926,561Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 20.540.000 41.080.000,000 1.446,47887 429.926,561Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alım haklarının kullanılması sonrasında kalan pay olursa, Erciyas Holding izahnamede yer aldığı şekil ve şartta tahsisli olarak kalan payları satın alacaktır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 28.02.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 13.03.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.01.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 13.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.02.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 02.01.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 13.02.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 03.03.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 02.03.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar19.12.2019 Tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Şirketimiz Özbal Çelik Boru Sanayi ve Taahhüt A.Ş.'nin (‘Şirket') çıkarılmış sermayesinin 20.540.000 TL'den 2.840.000 TL'ye azaltılması ve eş anlı olarak 43.920.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 41.080.000 TL nominal değerli payları rüçhan hakkı kısıtlanmadan bedelli sermaye artırım kararı alınmış olup, 28.02.2020-13.03.2020 tarihlerinde yeni pay alma hakkı kullanımı gerçekleşmiştir. Yeni Pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan B grubu imtiyazsız payların toplam nominal değeri 429.926,561 TL'dir.Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan izahnamemizde de yer aldığı üzere kalan paylar halka arz edilmeksizin tahsisli olarak Erciyas Holding A.Ş.'ye Borsa'nın Toptan satışlar Pazarı'nda satılacaktır.Birim satış fiyatı nominal değer ile Toptan Satışlar Pazarında satışın başlamasından önceki 3 işlem gününde Borsa'da işlem gören payların Borsa'da gerçekleşecek ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından yüksek olanı olarak belirlenecektir.Toptan Satışlar Pazarı'nda satışın 18.03.2020 tarihinde yapılması planlanmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Özbal Kalan Paylara İlişkin Rapor.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829361BIST