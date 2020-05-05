***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
05.05.2020 17:53
***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/01/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 17.04.2020 tarihinde, hem COVID-19 salgını nedeniyle yaşanan zor dönemlerin atlatılabilmesi, hem de şirketimizin en efektif ve verimli şekilde faaliyetlerine devam etmesi, tedarikçilerimiz ile işbirliğimizin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, sermaye artırımına ilişkin hazırlanan fon kullanım raporunda belirttiğimiz ödemelerin büyük bir kısmının yapılmış olması ve kalan ödemelerin de henüz vadelerinin gelmemiş olması göz etilerek, sermaye arttırımından elden edilen nakdin 6.017.491.-TL'lik kısmı ile şirketimizin mal alımı, ücret ve tedarikçi ödemelerinin yapılması için izin talebinde bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.05.2020 tarihinde bu talebimizin olumlu karşılandığını kamuoyunun bilgisine sunarız. İlgili tutarın, fon kullanım raporunda belirtilen kredi borçlarımızın vadesi gelinceye kadar, bahse konu izin doğrultusunda, mal alımı, ücret ve tedarikçi ödemelerinde kullanılacağını, bu sayede hem COVID-19 salgını nedeniyle içerisinde olduğumuz bu zor dönemde şirketimizin faaliyetlerinin verimli şekilde devamlılığına katkı sağlanacağını, hem de tedarikçilerimiz ile olan işbirliğimizin göstergesi olarak ekonomiye de katkı sağlamaya çalışacağımızı, kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842748
BIST
17:4098.862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 19,53
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:407,0799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0353
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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7,0989
En Düşük
7,0234
17:407,6826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0041
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,7132
En Düşük
7,6508
17:40386,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,78
|Açılış
|: 386,17
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|SNPAM
|6,49
|4.128.697
|% 10,00
|
|KNFRT
|11,33
|37.015.970
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.584.099
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|487.679.344
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|371.030
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|937.801
|% -9,91
|
|KUTPO
|11,64
|37.846.609
|% -9,63
|
|GARAN
|8,17
|664.214.322
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,86
|614.407.245
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,28
|572.323.909
|% 5,56
|
|ASELS
|26,84
|502.817.663
|% 1,82
|
|PETUN
|22,34
|487.679.344
|% -9,99
|
|KRDMD
|2,28
|572.323.909
|% 5,56
|
|GSRAY
|2,68
|454.309.469
|% -3,60
|
|AFYON
|2,82
|436.414.973
|% -4,08
|
|DOHOL
|1,89
|243.308.731
|% 2,72
|
|ODAS
|1,82
|195.419.729
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7819
|8,8260
|% 0,51
|
|Frank
|7,2585
|7,3022
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8793
|1,8887
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|-4,91
|
|Altın Gr.
|387
|387
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.555
|2.595
|7,70
|
|Yarım
|1.239
|1.268
|3,80
|
|Çeyrek
|622
|634
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,05
|
|B. Petrol
|30,32
|30,32
|3,12
|
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