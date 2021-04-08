***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.04.2021 17:18
***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 1092307 TRY 2,49 Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 42827693 TRY 97,51 İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye OAdamı / İş Kadını 16.12.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği - Erciyas Holding-Erciyas Çelik Boru-Brizza Rüzgar Elek. Üret. -Bimaş Bisiklet Mot. A.Ş-Argaios Tur.-Çelikler Boru San. Tic. Lt. Şti-RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş. Evet - Bağımsız Üye Değil - Hayır -
YILMAZ BAĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 19.07.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Erciyas Holding CFO-Erciyas Enerji YK Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
TANER IŞIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.07.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği - Evet - Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/bildirim/689559 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Üye
COŞKUN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.11.2019 İcrada Görevli Değil - Erciyas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
MEHMET ŞÜKRÜ SOKULLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.11.2019 İcrada Görevli Değil - - Evet - Bağımsız Üye Değil Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925448
BIST
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|Açılış
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1.430
En Düşük
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17:598,1545
En Yüksek
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|Açılış
|: 8,1450
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:599,7249
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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461,56
En Düşük
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|SILVR
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|26.761.782
|% 10,00
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|SAMAT
|6,82
|42.197.686
|% 10,00
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|FRIGO
|51,85
|70.163.481
|% 9,99
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|MTRKS
|37,26
|249.456
|% 9,98
|
|GLRYH
|3,64
|12.741.163
|% 9,97
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|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|33.782.120
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|IZFAS
|9,51
|41.859.802
|% -9,69
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,17
|787.432.653
|% 9,95
|
|GARAN
|6,78
|707.576.757
|% -0,88
|
|KRDMD
|7,43
|608.159.740
|% 0,95
|
|SISE
|7,44
|603.280.138
|% 0,68
|
|THYAO
|12,54
|602.942.591
|% -2,41
|
|DOHOL
|3,35
|599.864.803
|% 3,08
|
|EKGYO
|1,93
|307.254.748
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,18
|249.608.388
|% -0,91
|
|GARAN
|6,78
|707.576.757
|% -0,88
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|TSKB
|1,40
|138.842.130
|% -0,71
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|8,1545
|% 0,10
|
|Euro
|9,7143
|9,7249
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,1537
|11,2097
|% -0,07
|
|Frank
|8,7712
|8,8240
|% 0,46
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|Riyal
|2,1668
|2,1776
|% 0,02
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.756
|1.756
|18,35
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,93
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,46
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,08
|
|B. Petrol
|62,75
|62,75
|-0,41
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