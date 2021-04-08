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***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.04.2021 17:18



***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 1092307 TRY 2,49 Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 42827693 TRY 97,51 İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye OAdamı / İş Kadını 16.12.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği - Erciyas Holding-Erciyas Çelik Boru-Brizza Rüzgar Elek. Üret. -Bimaş Bisiklet Mot. A.Ş-Argaios Tur.-Çelikler Boru San. Tic. Lt. Şti-RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş. Evet - Bağımsız Üye Değil - Hayır -
YILMAZ BAĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 19.07.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Erciyas Holding CFO-Erciyas Enerji YK Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
TANER IŞIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.07.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği - Evet - Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/bildirim/689559 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Üye
COŞKUN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.11.2019 İcrada Görevli Değil - Erciyas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
MEHMET ŞÜKRÜ SOKULLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.11.2019 İcrada Görevli Değil - - Evet - Bağımsız Üye Değil Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925448


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