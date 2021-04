***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 1092307 TRY 2,49 Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme İşlem GörmüyorB Hamiline 1,00 TRY 42827693 TRY 97,51 İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye OAdamı / İş Kadını 16.12.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği - Erciyas Holding-Erciyas Çelik Boru-Brizza Rüzgar Elek. Üret. -Bimaş Bisiklet Mot. A.Ş-Argaios Tur.-Çelikler Boru San. Tic. Lt. Şti-RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş. Evet - Bağımsız Üye Değil - Hayır -YILMAZ BAĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 19.07.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Erciyas Holding CFO-Erciyas Enerji YK Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-ÜyeTANER IŞIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.07.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği - Evet - Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/bildirim/689559 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite-ÜyeCOŞKUN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.11.2019 İcrada Görevli Değil - Erciyas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi-ÜyeMEHMET ŞÜKRÜ SOKULLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.11.2019 İcrada Görevli Değil - - Evet - Bağımsız Üye Değil Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925448BIST