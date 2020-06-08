OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|16,39
|304.472.105
|% 10,00
|AYCES
|34,54
|3.008.467
|% 10,00
|MNDRS
|3,08
|48.246.073
|% 10,00
|RTALB
|20,60
|6.932.930
|% 9,98
|LUKSK
|14,88
|1.322.490
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6116
|8,6548
|% 0,78
|Frank
|7,0661
|7,1086
|% 0,93
|Riyal
|1,8033
|1,8123
|% 0,39
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|14,34
|Altın Gr.
|371
|371
|3,96
|Cumhuriyet
|2.402
|2.436
|-11,60
|Tam
|2.473
|2.503
|-15,80
|Yarım
|1.207
|1.222
|-7,70
|Çeyrek
|603
|611
|-3,90
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,30
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,07
|B. Petrol
|40,86
|40,86
|-1,44
Seans Raporu
- 17:59EMNIS Yüzde -6.72 oranında düşüşle 3.61 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 128 adet işlem
- 17:57ISKUR Yüzde -10.00 oranında düşüşle 504, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1 adet işlem
- 17:56CMBTN Yüzde -3.54 oranında düşüşle 63.95 lira fiyatla işlem gören hissede 106, 614 adet işlem
- 17:55XU100 Endeks 109, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 11, 793.00 milyon TL de
- 17:54ARTI Yüzde -4.35 oranında düşüşle 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 375 adet işlem