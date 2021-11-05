***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
05.11.2021 18:58
***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.11.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında,
1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II-17.1) ("Tebliğ") yer alan hükümler doğrultusunda
a) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin aşağıda belirtilen üç üyeden oluşmasına ve Tebliğ'de açıklanan aday gösterme komitesi ve ücret komitesi görevlerini de yerine getirmesine
Komite Başkanı :
Mehmet Şükrü SOKULLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi :
Yılmaz BAĞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Komite Üyesi :
Şeniz Günal TURGAN
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi/Genel Müdür Vekili
b) Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına
Komite Başkanı :
Mehmet Şükrü SOKULLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi :
Taner IŞIN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
c) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ise üç yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına
Komite Başkanı :
Mehmet Şükrü SOKULLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi :
Yılmaz BAĞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Komite Üyesi :
Coşkun KILIÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
2) Anılan komitelerin görev alanları ve çalışma esasları konusunda herhangi bir değişiklik yapılmamasına ve yukarıdaki hususların ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanması hususlarına
Toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975336
BIST