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***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

05.11.2021 18:58
***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 05.11.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında,
1)     Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II-17.1) ("Tebliğ") yer alan hükümler doğrultusunda
 
a)      Kurumsal Yönetim Komitesi'nin aşağıda belirtilen üç üyeden oluşmasına ve Tebliğ'de açıklanan aday gösterme komitesi ve ücret komitesi görevlerini de yerine getirmesine
 
    Komite Başkanı                   :
    Mehmet Şükrü SOKULLU
    Bağımsız Yönetim Kurulu  Üyesi

    Komite Üyesi                       :
    Yılmaz BAĞ
    Yönetim Kurulu Başkan  Vekili

    Komite Üyesi                       :
    Şeniz Günal TURGAN
    Yatırımcı İlişkileri  Bölümü Yöneticisi/Genel Müdür Vekili

 
b)     Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına
 
    Komite Başkanı                 :
    Mehmet Şükrü SOKULLU
    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

    Komite Üyesi                     :
    Taner IŞIN
    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

 
c)      Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ise üç yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına
 
    Komite Başkanı                   :
    Mehmet Şükrü SOKULLU
    Bağımsız Yönetim Kurulu  Üyesi

    Komite Üyesi                       :
    Yılmaz BAĞ
    Yönetim Kurulu Başkan  Vekili

    Komite Üyesi                       :
    Coşkun KILIÇ
    Yönetim Kurulu Üyesi

 
2)     Anılan komitelerin görev alanları ve çalışma esasları konusunda herhangi bir değişiklik yapılmamasına ve yukarıdaki hususların ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanması hususlarına
 
                                
Toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975336


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