***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 05.11.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında,1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II-17.1) ("Tebliğ") yer alan hükümler doğrultusundaa) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin aşağıda belirtilen üç üyeden oluşmasına ve Tebliğ'de açıklanan aday gösterme komitesi ve ücret komitesi görevlerini de yerine getirmesineKomite Başkanı :Mehmet Şükrü SOKULLUBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKomite Üyesi :Yılmaz BAĞYönetim Kurulu Başkan VekiliKomite Üyesi :Şeniz Günal TURGANYatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi/Genel Müdür Vekilib) Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasınaKomite Başkanı :Mehmet Şükrü SOKULLUBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKomite Üyesi :Taner IŞINBağımsız Yönetim Kurulu Üyesic) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ise üç yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasınaKomite Başkanı :Mehmet Şükrü SOKULLUBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKomite Üyesi :Yılmaz BAĞYönetim Kurulu Başkan VekiliKomite Üyesi :Coşkun KILIÇYönetim Kurulu Üyesi2) Anılan komitelerin görev alanları ve çalışma esasları konusunda herhangi bir değişiklik yapılmamasına ve yukarıdaki hususların ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanması hususlarınaToplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975336BIST