***OZBAL* *OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
06.10.2021 08:57
***OZBAL******OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [OZBAL, OZRDN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967257
BIST
11:241.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,90
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.377
11:248,9217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0531
|Açılış
|: 8,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
11:2410,3154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0227
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
11:24501,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,53
|Açılış
|: 501,13
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler11:22
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|KNFRT
|4,89
|53.953.923
|% 7,71
|
|PRKAB
|18,45
|38.440.069
|% 6,96
|
|HURGZ
|2,03
|29.741.654
|% -9,78
|
|MARTI
|1,39
|13.165.214
|% -8,55
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|RALYH
|4,28
|819.921
|% -5,10
|
|EREGL
|16,60
|801.163.720
|% 2,79
|
|GARAN
|9,15
|379.783.673
|% -1,40
|
|KRDMD
|6,37
|378.179.284
|% 0,31
|
|TUPRS
|119,90
|278.915.900
|% -0,83
|
|THYAO
|13,86
|277.715.801
|% -1,28
|
|KRDMD
|6,37
|378.179.284
|% 0,31
|
|YKBNK
|2,34
|136.689.989
|% -1,27
|
|EREGL
|16,60
|801.163.720
|% 2,79
|
|ODAS
|1,42
|64.336.374
|% -1,39
|
|GARAN
|9,15
|379.783.673
|% -1,40
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9158
|8,9193
|% 0,57
|
|Euro
|10,3078
|10,3166
|% 0,23
|
|Sterlin
|12,0657
|12,1262
|% 0,19
|
|Frank
|9,5503
|9,6078
|% 0,40
|
|Riyal
|2,3717
|2,3836
|% 0,65
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-13,08
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,50
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,46
|82,46
|1,20
|