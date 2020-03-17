***OZBAL* *YFMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***OZBAL******YFMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Paylarının Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler OZBAL, YFMENİlgili Şirket Ünvanı ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.Satışa Konu Paylar 429.926,561Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 429.926,561 0,97888561Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Erciyas Holding A.Ş. / 429.926,561 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL) 1,24Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları -İşlem Tarihi 18.03.2020İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı EktedirEk AçıklamalarPayları Ana Pazar'da işlem gören Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin (Şirket) sermaye artırımı sürecinde yeni pay alma hakları kullanıldıktan sonra kalan 429.926,561 TL nominal tutardaki paylarını, mevcut ortaklarından Erciyas Holding A.Ş.'ye Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 18/03/2020 tarihinde, beher pay için 1,24 TL fiyattan gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. nezdinde yapılacaktır. Şirketin işlem öncesi ve sonrası ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 OZBAL Ortaklık Yapısı - Shareholders Structure.docx.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830188BIST