GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OZBAL* *YFMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu

17.03.2020 19:05
GÜNCEL HABERLER



***OZBAL******YFMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )

Özet Bilgi Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Paylarının Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler OZBAL, YFMEN
İlgili Şirket Ünvanı ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.

Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.
Satışa Konu Paylar 429.926,561

Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 429.926,561 0,97888561

Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Erciyas Holding A.Ş. / 429.926,561 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 1,24
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları -
İşlem Tarihi 18.03.2020
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı Ektedir

Ek Açıklamalar
Payları Ana Pazar'da işlem gören Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin (Şirket) sermaye artırımı sürecinde yeni pay alma hakları kullanıldıktan sonra kalan 429.926,561 TL nominal tutardaki paylarını, mevcut ortaklarından Erciyas Holding A.Ş.'ye Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 18/03/2020 tarihinde, beher pay için 1,24 TL fiyattan gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. nezdinde yapılacaktır. Şirketin işlem öncesi ve sonrası ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 OZBAL Ortaklık Yapısı - Shareholders Structure.docx.pdf





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830188


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0586.778
Değişim :  -1,26% |  -1.110,65
Açılış :  88.923  
Önceki Kapanış :  87.888  
En Yüksek
88.949 En Düşük
81.936
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 3,30 37.438.447 % 10,00  
SUMAS 7,87 5.169 % 9,92  
ISYAT 2,47 58.991.305 % 9,78  
PEKGY 2,06 10.470.193 % 9,57  
MTRYO 4,60 184.984 % 9,52  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6862 7,7248 % -2,34  
Frank 6,6309 6,6708 % -1,99  
Riyal 1,6984 1,7069 % -0,59  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.528 1.529 -0,28  
Altın Gr. 314 315 1,07  
Cumhuriyet 2.085 2.117 49,00  
Tam 2.075 2.128 45,22  
Yarım 1.003 1.029 21,87  
Çeyrek 503 515 10,94  
Gümüş.Ons 12,59 12,65 0,00  
Gümüş Gr. 2,59 2,60 -0,01  
B. Petrol 28,77 28,77 0,07  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru