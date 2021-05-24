***OZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
24.05.2021 11:12
***OZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZGYO.NSE (Ana Pazar), Alıcı Üye: ATA, Satıcı Üye: ATA (Fiyat: 1,90 TL, Miktar: 63.610.253 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir. OZGYO.NSE (Ana Pazar), Alıcı Üye: ATA, Satıcı Üye: ATA (Fiyat: 1,90 TL, Miktar: 63.597.754 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937406
BIST
14:001.449
En Yüksek
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler14:00
|TRILC
|42,90
|112.907.887
|% 10,00
|
|MERKO
|6,83
|18.112.918
|% 9,98
|
|SEYKM
|24,94
|27.492.373
|% 9,96
|
|SANFM
|16,71
|6.978.711
|% 9,93
|
|SONME
|42,30
|13.338.258
|% 9,47
|
|DERHL
|8,12
|12.905.302
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|171.713.624
|% -9,95
|
|FRIGO
|22,38
|26.707.356
|% -8,28
|
|JANTS
|81,40
|37.471.345
|% -7,50
|
|ANELE
|3,57
|14.192.399
|% -6,05
|
|GARAN
|8,07
|737.473.197
|% -1,10
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|ASELS
|15,53
|538.162.368
|% 2,51
|
|KOZAL
|128,30
|499.319.516
|% -0,08
|
|PETKM
|6,37
|401.532.741
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,01
|367.412.717
|% -0,25
|
|TSKB
|1,39
|139.506.502
|% 1,46
|
|GARAN
|8,07
|737.473.197
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,16
|171.718.011
|% 0,00
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|KARSN
|4,73
|300.975.517
|% -2,27
|
|PETKM
|6,37
|401.532.741
|% -1,39
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3873
|8,3894
|% -0,31
|
|Euro
|10,2472
|10,2529
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,8212
|11,8805
|% -0,43
|
|Frank
|9,3161
|9,3722
|% -0,21
|
|Riyal
|2,2311
|2,2423
|% -0,28
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.882
|1.883
|1,15
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|14,00
|
|Tam
|3.338
|3.422
|13,42
|
|Yarım
|1.613
|1.655
|6,49
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,72
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,01
|
|B. Petrol
|67,60
|67,60
|1,25
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