***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2020 11:37
***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823231
BIST
13:45108.161
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 2.166,86
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
108.095
13:456,2482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0171
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
13:456,9277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0456
|Açılış
|: 6,9170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9343
En Düşük
6,8533
13:45323,21
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 6,85
|Açılış
|: 323,21
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,53
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,95
|319.673.670
|% 16,77
|
|GYHOL
|22,98
|4.318.690
|% 14,96
|
|OYAYO
|4,46
|19.108.531
|% 14,95
|
|TUCLK
|5,28
|20.662.962
|% 14,78
|
|VKFYO
|2,36
|6.364.337
|% 14,56
|
|ECZYT
|11,67
|5.025.161
|% -2,75
|
|SNGYO
|1,20
|136.096
|% -2,44
|
|KPHOL
|3,23
|1.644
|% -2,12
|
|IZMDC
|10,02
|41.503
|% -1,76
|
|EPLAS
|14,34
|36.879
|% -1,44
|
|THYAO
|11,96
|634.751.520
|% 1,79
|
|ASELS
|28,30
|334.286.470
|% 2,91
|
|KARSN
|1,95
|319.673.670
|% 16,77
|
|GARAN
|9,65
|247.164.223
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,39
|182.722.517
|% 4,37
|
|KARSN
|1,95
|319.673.670
|% 16,77
|
|YKBNK
|2,39
|182.722.517
|% 4,37
|
|EKGYO
|1,42
|102.835.048
|% 2,16
|
|ADESE
|1,49
|100.301.702
|% 7,97
|
|ODAS
|2,05
|130.498.374
|% 4,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9554
|7,9953
|% -0,13
|
|Frank
|6,4696
|6,5086
|% 0,57
|
|Riyal
|1,6590
|1,6673
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.609
|29,55
|
|Altın Gr.
|323
|323
|6,71
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|28,00
|
|Tam
|2.131
|2.185
|24,56
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|11,88
|
|Çeyrek
|517
|528
|5,94
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,94
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,08
|
|B. Petrol
|50,70
|50,70
|1,03
|