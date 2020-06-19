***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.06.2020 17:10
***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852052
BIST
17:57113.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 963,18
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
112.858
17:576,8506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0054
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8330
17:577,6770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0117
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6528
17:57382,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,10
|Açılış
|: 382,97
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
383,37
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|3,76
|9.431.550
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.360.434
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.174.163.340
|% 9,89
|
|HALKS
|4,37
|352.514
|% 9,80
|
|PRKAB
|4,49
|118.746.962
|% 9,78
|
|EGCYO
|1,44
|1.491.688
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.412.522
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.143.064
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|690.162
|% -9,96
|
|NIBAS
|9,58
|22.415.748
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,91
|2.963.622.227
|% -4,28
|
|ASELS
|32,44
|2.910.276.851
|% -0,49
|
|GARAN
|8,33
|2.045.001.985
|% 2,46
|
|TCELL
|16,94
|2.028.678.670
|% 4,37
|
|VAKBN
|5,23
|1.909.798.220
|% 8,51
|
|MTRYO
|2,48
|80.564.538
|% -2,36
|
|OYAKC
|6,08
|59.261.225
|% -0,49
|
|SOKM
|12,69
|87.374.722
|% -2,91
|
|MPARK
|18,75
|92.265.931
|% -0,85
|
|ENJSA
|8,22
|29.771.474
|% -0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4389
|8,4813
|% -0,62
|
|Frank
|7,1673
|7,2104
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|16,14
|
|Altın Gr.
|383
|383
|2,89
|
|Cumhuriyet
|2.489
|2.503
|16,70
|
|Tam
|2.554
|2.566
|15,10
|
|Yarım
|1.244
|1.255
|8,30
|
|Çeyrek
|624
|628
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,71
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,06
|
|B. Petrol
|42,58
|42,58
|1,07
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