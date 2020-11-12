***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 14:30
***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888098
BIST
15:501.287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 7,62
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.278
15:507,7196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0749
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
15:509,1141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0747
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
15:50463,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,12
|Açılış
|: 463,89
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler15:50
|BFREN
|1.145,80
|43.323.361
|% 9,99
|
|TLMAN
|36,58
|11.447.596
|% 9,98
|
|DOAS
|28,86
|96.980.893
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|6.136.006
|% 9,97
|
|BRYAT
|195,40
|119.288.613
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|GARAN
|8,80
|7.692.018.899
|% 3,53
|
|YKBNK
|2,86
|2.643.011.127
|% 2,14
|
|KRDMD
|4,16
|2.624.411.629
|% 5,05
|
|THYAO
|12,08
|2.140.331.365
|% 2,55
|
|AKBNK
|6,35
|1.863.059.806
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,86
|2.643.011.127
|% 2,14
|
|GARAN
|8,80
|7.692.018.899
|% 3,53
|
|KRDMD
|4,16
|2.624.411.629
|% 5,05
|
|EKGYO
|1,92
|616.053.093
|% 1,05
|
|AKBNK
|6,35
|1.863.059.806
|% 2,09
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7131
|7,7196
|% -0,96
|
|Euro
|9,0993
|9,1141
|% -0,81
|
|Sterlin
|10,0774
|10,1280
|% -1,84
|
|Frank
|8,3660
|8,4164
|% -1,17
|
|Riyal
|2,0439
|2,0541
|% -1,33
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|7,64
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-4,54
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.132
|-68,00
|
|Tam
|3.063
|3.143
|-74,59
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|-36,08
|
|Çeyrek
|743
|760
|-18,04
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|43,57
|43,57
|-0,22
|