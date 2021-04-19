***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 17:54
***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929271
BIST
17:441.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -25,68
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.380
17:448,1017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0439
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1134
En Düşük
8,0317
17:449,7415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0690
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7683
En Düşük
9,6196
17:44461,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,46
|Açılış
|: 461,70
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler17:44
|FENER
|31,90
|25.366.338
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.610.066
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.681.583
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|ANELE
|5,49
|77.005.702
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.281.003
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.818.438
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|INVEO
|101,80
|36.682.294
|% -9,99
|
|EREGL
|18,23
|1.552.347.291
|% -0,60
|
|PETKM
|6,59
|1.395.484.759
|% 4,11
|
|GARAN
|7,04
|1.039.247.215
|% -3,30
|
|QUAGR
|26,22
|819.571.248
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,34
|698.256.239
|% -1,34
|
|PETKM
|6,59
|1.395.484.759
|% 4,11
|
|EKGYO
|1,88
|352.130.291
|% -0,53
|
|ODAS
|3,02
|483.156.946
|% -9,85
|
|GARAN
|7,04
|1.039.247.215
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,09
|254.407.824
|% -3,24
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0942
|8,1017
|% 0,54
|
|Euro
|9,7339
|9,7415
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,2861
|11,3427
|% 1,47
|
|Frank
|8,8185
|8,8716
|% 1,09
|
|Riyal
|2,1526
|2,1634
|% 0,50
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-1,70
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,32
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,00
|
|B. Petrol
|66,66
|66,66
|-0,11
|