***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.02.2022 17:35
***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000686
BIST
13:082.009
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -29,22
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.038
En Düşük
2.002
13:0813,4585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0566
|Açılış
|: 13,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4400
13:0815,3327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,1319
|Açılış
|: 15,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,3080
13:08789,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -4,21
|Açılış
|: 789,64
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
796,25
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler13:06
|PKENT
|653,80
|12.270.969
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,86
|10.005.527
|% 9,95
|
|OZGYO
|2,31
|38.060.952
|% 7,94
|
|DZGYO
|3,00
|11.599.522
|% 7,14
|
|INTEM
|109,00
|15.382.727
|% 7,07
|
|ORCAY
|30,46
|148.098.755
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|164.616.296
|% -9,96
|
|OTTO
|29,20
|152.636
|% -8,86
|
|KAPLM
|60,95
|6.862.919
|% -7,65
|
|AVOD
|3,95
|15.534.833
|% -6,40
|
|THYAO
|29,36
|3.055.229.949
|% -1,48
|
|EREGL
|28,52
|985.532.940
|% -3,19
|
|KRDMD
|11,67
|803.254.534
|% -1,27
|
|TUPRS
|192,50
|650.722.695
|% 1,32
|
|SISE
|13,61
|589.207.134
|% -2,23
|
|THYAO
|29,36
|3.055.229.949
|% -1,48
|
|YKBNK
|4,01
|409.611.754
|% -2,20
|
|EKGYO
|2,27
|163.649.072
|% -2,58
|
|KRDMD
|11,67
|803.254.534
|% -1,27
|
|MOBTL
|1,84
|109.893.689
|% 4,55
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4558
|13,4618
|% -0,39
|
|Euro
|15,3224
|15,3380
|% -0,82
|
|Sterlin
|18,1868
|18,2780
|% -0,42
|
|Frank
|14,4399
|14,5268
|% -0,55
|
|Riyal
|3,5753
|3,5932
|% -0,44
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-0,81
|
|Altın Gr.
|789
|790
|-4,31
|
|Cumhuriyet
|5.268
|5.348
|-21,00
|
|Tam
|5.230
|5.362
|-34,78
|
|Yarım
|2.528
|2.594
|-16,83
|
|Çeyrek
|1.268
|1.297
|-8,41
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,98
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,93
|-0,16
|
|B. Petrol
|91,88
|91,88
|0,47
|