***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2022 14:25
***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035713
BIST
15:102.634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -13,92
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.632
15:1017,1854
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 0,4312
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1906
En Düşük
16,7519
15:1018,5000
En Yüksek
|Değişim
|: 2,93%
|| 0,5267
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
15:101.023,24
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 25,41
|Açılış
|: 1.023,24
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.023,81
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler15:08
|EMKEL
|2,61
|26.328.266
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,32
|347.262.061
|% 8,35
|
|MAGEN
|13,26
|71.862.776
|% 7,89
|
|TMSN
|31,00
|307.656.911
|% 7,12
|
|TUKAS
|12,80
|185.016.953
|% 6,93
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,52
|70.155.040
|% -8,69
|
|OYYAT
|78,30
|53.438.232
|% -7,88
|
|RALYH
|11,85
|63.435.662
|% -7,78
|
|TETMT
|245,60
|23.442.084
|% -6,58
|
|THYAO
|48,60
|4.362.868.157
|% 0,29
|
|SISE
|22,80
|2.580.257.515
|% -1,21
|
|SASA
|44,78
|1.770.903.775
|% 2,99
|
|KRDMD
|15,14
|1.508.071.553
|% 0,13
|
|EREGL
|34,92
|1.381.667.629
|% 0,63
|
|SEGYO
|1,27
|350.575.834
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,85
|564.713.201
|% 0,35
|
|TSKB
|2,41
|430.812.917
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,15
|678.548.077
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,80
|690.817.091
|% -1,64
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1748
|17,1881
|% 2,59
|
|Euro
|18,4509
|18,4802
|% 2,82
|
|Sterlin
|21,4950
|21,6028
|% 2,22
|
|Frank
|17,5292
|17,6348
|% 2,18
|
|Riyal
|4,5668
|4,5897
|% 2,55
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-2,87
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|25,41
|
|Cumhuriyet
|6.822
|6.925
|173,00
|
|Tam
|6.791
|6.962
|177,69
|
|Yarım
|3.282
|3.368
|85,96
|
|Çeyrek
|1.646
|1.684
|42,98
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,93
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,17
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,35
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
-
15:24DESPC
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 10.82 lira fiyatla işlem gören hissede 261, 311 adet işlem
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15:23PEKGY
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 635, 420 adet işlem
-
15:22METUR
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 4.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 538, 353 adet işlem
-
15:21XU100
Endeks 2, 634 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 32, 403.00 milyon TL de
-
15:21MNDRS
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 367, 811 adet işlem