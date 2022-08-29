***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.08.2022 17:49
***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058928
BIST
17:543.161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 15,24
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.174
En Düşük
3.111
17:5418,1902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
17:5418,1578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0605
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,2407
En Düşük
18,0156
17:541.016,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.016,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.020,67
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler17:53
|ADEL
|33,54
|41.856.633
|% 9,97
|
|DYOBY
|18,64
|65.937.367
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|41.018.646
|% 9,95
|
|VAKBN
|6,65
|1.961.363.459
|% 9,92
|
|DOGUB
|8,65
|12.736.166
|% 9,91
|
|MTRKS
|65,15
|4.745.963
|% -9,95
|
|HKTM
|19,29
|654.520.976
|% -9,94
|
|SILVR
|25,54
|3.567.964
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|ANELE
|3,09
|49.848.526
|% -9,91
|
|PETKM
|13,60
|5.799.295.278
|% 3,82
|
|THYAO
|70,35
|5.739.500.979
|% 0,93
|
|YKBNK
|6,90
|3.757.799.431
|% -1,43
|
|HALKB
|7,78
|3.491.241.590
|% 9,12
|
|GARAN
|24,48
|3.300.817.287
|% -2,08
|
|YKBNK
|6,90
|3.757.799.431
|% -1,43
|
|EKGYO
|4,05
|2.012.776.755
|% 2,27
|
|HALKB
|7,78
|3.491.241.590
|% 9,12
|
|PETKM
|13,60
|5.799.295.278
|% 3,82
|
|ISCTR
|7,94
|3.070.286.337
|% 2,72
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1795
|18,1895
|% 0,14
|
|Euro
|18,1489
|18,1585
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,1980
|21,3043
|% -0,30
|
|Frank
|18,6744
|18,7869
|% -0,27
|
|Riyal
|4,8275
|4,8518
|% 0,15
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|2,23
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|0,51
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|15,00
|
|Tam
|6.813
|6.871
|-60,00
|
|Yarım
|3.320
|3.359
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.679
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,87
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,99
|-0,07
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,63
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, TAVHL, GARAN
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, HALKB, TUPRS
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 69 artarak (% 0.78 ) 2, 819
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKBN, DOGUB, ADEL, DYOBY, NTGAZ, DZGYO, BJKAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MTRKS, BALAT, ANELE, BRKO, SILVR