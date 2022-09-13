***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 16:40
***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062748
BIST
16:353.564
En Yüksek
|Değişim
|: -2,34%
|| -85,37
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.533
16:3518,2508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0357
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
16:3518,3286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1201
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
16:35999,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -11,09
|Açılış
|: 999,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler16:35
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|155.724.651
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|77.841.047
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.690.111
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|180.152.921
|% -9,97
|
|ASUZU
|265,00
|337.195.089
|% -9,96
|
|ZRGYO
|4,80
|158.717.539
|% -9,94
|
|AKBNK
|18,02
|12.338.100.198
|% 2,91
|
|YKBNK
|9,19
|11.445.626.228
|% -5,16
|
|ISCTR
|11,68
|10.064.348.284
|% -6,93
|
|THYAO
|73,85
|9.299.809.303
|% -1,47
|
|EREGL
|32,26
|7.360.183.276
|% -3,41
|
|YKBNK
|9,19
|11.445.626.228
|% -5,16
|
|EKGYO
|4,82
|5.625.595.948
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,68
|10.064.348.284
|% -6,93
|
|AKBNK
|18,02
|12.338.100.198
|% 2,91
|
|KRDMD
|15,59
|6.162.904.899
|% 1,83
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2492
|18,2508
|% 0,20
|
|Euro
|18,3237
|18,3286
|% -0,65
|
|Sterlin
|21,0292
|21,1346
|% -0,96
|
|Frank
|18,9275
|19,0415
|% -0,56
|
|Riyal
|4,8419
|4,8661
|% 0,12
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-23,04
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-13,99
|
|Cumhuriyet
|6.706
|6.808
|-64,00
|
|Tam
|6.725
|6.797
|-59,00
|
|Yarım
|3.277
|3.323
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.661
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,53
|19,56
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|-0,19
|
|B. Petrol
|93,53
|93,53
|-0,47
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -97, 92 kaybederek (% -2.43 ) 3, 927
-
16:50XU100
Endeks 3, 566 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 28 altında . İşlem hacmi 120, 207.00 milyon TL de
-
16:49CCOLA
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 144.60 lira fiyatla işlem gören hissede 903, 916 adet işlem
-
16:48VKGYO
Yüzde -7.82 oranında düşüşle 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 948, 192 adet işlem
-
16:47TSPOR
Yüzde -8.43 oranında düşüşle 4.67 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 043, 874 adet işlem