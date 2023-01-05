***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:47
***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093603
BIST
10:385.475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -48,74
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.475
10:3818,7634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7634
En Düşük
18,7265
10:3819,9300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0380
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:381.117,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,81
|Açılış
|: 1.117,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:38
|DYOBY
|32,12
|59.403.997
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|77.365.745
|% 10,00
|
|DOGUB
|11,00
|11.456.857
|% 10,00
|
|EYGYO
|25,18
|119.228.257
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|3.296.680
|% -9,87
|
|LIDER
|80,35
|4.678.170
|% -8,69
|
|HURGZ
|5,29
|2.548.953
|% -8,00
|
|MRGYO
|5,57
|27.934.000
|% -7,93
|
|EREGL
|43,62
|2.695.119.715
|% 1,63
|
|THYAO
|146,40
|2.341.650.129
|% 1,31
|
|KRDMD
|19,49
|1.208.627.286
|% -1,52
|
|ASELS
|65,75
|1.163.004.993
|% 0,92
|
|EKGYO
|9,45
|1.112.769.868
|% 0,32
|
|EKGYO
|9,45
|1.112.769.868
|% 0,32
|
|EREGL
|43,62
|2.695.119.715
|% 1,63
|
|KRDMD
|19,49
|1.208.627.286
|% -1,52
|
|YKBNK
|11,72
|349.129.540
|% 0,69
|
|PETKM
|20,04
|548.300.925
|% 0,20
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7470
|18,7634
|% 0,11
|
|Euro
|19,8999
|19,9300
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,4753
|22,5880
|% -0,26
|
|Frank
|20,0848
|20,2058
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9722
|4,9972
|% 0,06
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-1,08
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.118
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.560
|7.626
|0,00
|
|Yarım
|3.661
|3.728
|0,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.864
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,34
|-0,00
|
|B. Petrol
|78,58
|78,58
|0,74
|