***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2023 15:48
***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194434
BIST
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15:438.154
En Düşük
|Değişim
|: -0,08%
|| -6,30
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
8.141
En Yüksek
8.236
15:4326,9448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1021
|Açılış
|: 26,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,2606
En Düşük
26,8215
15:4328,9699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0499
|Açılış
|: 28,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,2851
En Düşük
28,8588
15:431.654,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.654,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler15:43
|EBEBK
|74,80
|44.632.562
|% 10,00
|
|BURCE
|122,10
|64.437.311
|% 10,00
|
|CMENT
|183,70
|1.610.872
|% 10,00
|
|ISBTR
|164.767,10
|1.812.438
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.771.561,00
|3.543.122
|% 10,00
|
|SNPAM
|37,14
|4.996.184
|% -9,99
|
|KZGYO
|39,54
|1.917.673.715
|% -9,97
|
|TATEN
|58,85
|617.852.227
|% -9,95
|
|OFSYM
|79,10
|180.530.575
|% -8,66
|
|LINK
|89,15
|144.340.907
|% -7,62
|
|SISE
|56,25
|7.282.928.943
|% 3,69
|
|ENKAI
|38,74
|5.669.068.885
|% 1,47
|
|YKBNK
|16,66
|3.921.200.792
|% 2,90
|
|THYAO
|235,10
|3.522.150.384
|% -0,38
|
|ASTOR
|140,20
|2.884.317.713
|% -0,28
|
|YKBNK
|16,66
|3.921.200.792
|% 2,90
|
|ZOREN
|4,94
|976.757.466
|% 0,41
|
|AKGRT
|6,16
|1.104.722.178
|% 8,83
|
|EKGYO
|8,76
|1.496.261.908
|% -1,24
|
|SKBNK
|5,54
|917.730.387
|% 5,93
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9342
|26,9448
|% 0,38
|
|Euro
|28,9556
|28,9699
|% 0,17
|
|Sterlin
|33,5095
|33,6776
|% 0,13
|
|Frank
|30,0547
|30,2358
|% 0,12
|
|Riyal
|7,1627
|7,1987
|% 0,31
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-0,83
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|2,27
|
|Cumhuriyet
|11.274
|11.445
|12,00
|
|Tam
|11.035
|11.123
|-34,00
|
|Yarım
|5.534
|5.585
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.792
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,97
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,79
|-0,16
|
|B. Petrol
|92,36
|92,36
|0,30
|