***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
05.01.2022 18:14
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yapıkredi Plaza Bağımsız Bölüm Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2021
Açıklamalar
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi 1403 Ada, 648 no'lu parsel üzerine kayıtlı olan C Blok 25 no'lu bağımsız bölüme ait 2021 yılı ekspertiz raporu ekte yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989073
BIST
18:052.005
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 41,70
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
2.007
En Düşük
1.955
18:0513,5928
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1853
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,6308
En Düşük
13,2821
18:0515,4104
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,2586
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,4511
En Düşük
15,0100
18:05794,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 12,25
|Açılış
|: 794,27
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
800,42
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|18,26
|35.029.599
|% 10,00
|
|IDGYO
|2,09
|3.322.428
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|4.517.836
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|2.409.592
|% 10,00
|
|AGYO
|3,20
|118.434.179
|% 9,97
|
|ELITE
|24,48
|37.238.389
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|37.170.625
|% -9,91
|
|BUCIM
|3,82
|53.485.826
|% -7,06
|
|SANFM
|27,80
|20.493.215
|% -7,02
|
|KLKIM
|17,96
|82.515.540
|% -6,36
|
|THYAO
|23,90
|2.922.581.467
|% 4,82
|
|EREGL
|30,86
|2.597.778.492
|% 2,12
|
|GARAN
|11,45
|1.885.026.622
|% 0,17
|
|PETKM
|8,84
|1.626.797.602
|% 7,94
|
|SISE
|14,41
|1.354.775.742
|% 1,05
|
|PETKM
|8,84
|1.626.797.602
|% 7,94
|
|YKBNK
|3,51
|626.648.902
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,29
|376.251.868
|% 1,33
|
|GARAN
|11,45
|1.885.026.622
|% 0,17
|
|THYAO
|23,90
|2.922.581.467
|% 4,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5523
|13,5655
|% 1,18
|
|Euro
|15,3676
|15,4149
|% 1,74
|
|Sterlin
|18,3031
|18,3949
|% 1,24
|
|Frank
|14,7466
|14,8354
|% 1,21
|
|Riyal
|3,5945
|3,6125
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|6,93
|
|Altın Gr.
|796
|796
|13,22
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,09
|0,14
|
|B. Petrol
|81,34
|81,34
|1,34
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KLMSN
Yüzde 5.61 oranında artışla 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 530, 545 adet işlem
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17:58BSOKE
Yüzde 6.25 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 733, 467 adet işlem
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17:57AGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 456, 725 adet işlem
-
17:56KRSTL
Yüzde 9.68 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 644, 293 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 88 artarak (% 1.90 ) 2, 198