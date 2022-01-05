***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşYetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiYapıkredi Plaza Bağımsız Bölüm Değerleme RaporuRapor Tarihi31.12.2021Açıklamalarİstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi 1403 Ada, 648 no'lu parsel üzerine kayıtlı olan C Blok 25 no'lu bağımsız bölüme ait 2021 yılı ekspertiz raporu ekte yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunulmuşturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989073BIST