***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 74.812.429 86.774.259Satışların Maliyeti30 -75.981.020 -80.478.553TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-1.168.591 6.295.706BRÜT KAR (ZARAR)-1.168.591 6.295.706Genel Yönetim Giderleri31 -11.486.400 -7.460.641Pazarlama Giderleri31 -2.390.642 -3.363.635Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 8.443.502 2.633.524Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -10.755.328 -15.101.713ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-17.357.459 -16.996.759Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34 25.141.349 1.844.781Yatırım Faaliyetlerinden Giderler34 -555.210 -21.960.422FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.228.680 -37.112.400Finansman Gelirleri35 2.288.822 5.977.006Finansman Giderleri35 -22.415.990 -29.653.238SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-12.898.488 -60.788.632SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-12.898.488 -60.788.632DÖNEM KARI (ZARARI)-12.898.488 -60.788.632Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-12.898.488 -60.788.632Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.223.908 -80.552.213Dönem Karı (Zararı)-12.898.488 -60.788.632Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-12.898.488 -60.788.632Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-32.035.116 32.576.878Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,31 333.959 39.953Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-32.455.400 32.578.487Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-25.141.349 19.944.641Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-7.314.051 12.633.846Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler86.325 -41.562Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21,29 -62.357 -41.562Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21,11 148.682 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerDuran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler29.709.696 -52.340.459Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-250.000 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.214.934 -2.680.946İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6,11 -5.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -1.209.934 -2.680.946Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12 4.988.665 860.114İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6,12 -25.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 5.013.665 860.114Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler17 0 -1.195.466Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 15.298.420 -32.195.776Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 3.849.503 -769.092Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.605.214 -12.213.525İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6,11 8.258.392 -3.187.647İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 -653.178 -9.025.878Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 33.471 29.082Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12 -543.860 -7.775.382İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6,12 -422.743 -8.229.366İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -121.117 453.984Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)23 418.853 168.795İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17 -475.636 3.431.737Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-15.223.908 -80.552.213YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI59.337.935 -4.580.774Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-865.700 -74.088Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -835.200 -50.652Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -30.500 -23.436Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 60.682.600 12.535.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 0 -17.041.686Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 -478.965 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-43.551.087 91.335.765Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri181.310Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri29 181.310Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları