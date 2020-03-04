***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
04.03.2020 19:49
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
30 74.812.429 86.774.259
Satışların Maliyeti
30 -75.981.020 -80.478.553
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.168.591 6.295.706
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.168.591 6.295.706
Genel Yönetim Giderleri
31 -11.486.400 -7.460.641
Pazarlama Giderleri
31 -2.390.642 -3.363.635
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 8.443.502 2.633.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -10.755.328 -15.101.713
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-17.357.459 -16.996.759
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 25.141.349 1.844.781
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 -555.210 -21.960.422
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.228.680 -37.112.400
Finansman Gelirleri
35 2.288.822 5.977.006
Finansman Giderleri
35 -22.415.990 -29.653.238
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-12.898.488 -60.788.632
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.898.488 -60.788.632
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.898.488 -60.788.632
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.898.488 -60.788.632
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.223.908 -80.552.213
Dönem Karı (Zararı)
-12.898.488 -60.788.632
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-12.898.488 -60.788.632
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-32.035.116 32.576.878
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,31 333.959 39.953
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-32.455.400 32.578.487
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-25.141.349 19.944.641
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-7.314.051 12.633.846
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
86.325 -41.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,29 -62.357 -41.562
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21,11 148.682 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
29.709.696 -52.340.459
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-250.000 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.214.934 -2.680.946
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,11 -5.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -1.209.934 -2.680.946
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 4.988.665 860.114
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,12 -25.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 5.013.665 860.114
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
17 0 -1.195.466
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 15.298.420 -32.195.776
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 3.849.503 -769.092
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.605.214 -12.213.525
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,11 8.258.392 -3.187.647
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -653.178 -9.025.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 33.471 29.082
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 -543.860 -7.775.382
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,12 -422.743 -8.229.366
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -121.117 453.984
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23 418.853 168.795
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 -475.636 3.431.737
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.223.908 -80.552.213
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
59.337.935 -4.580.774
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-865.700 -74.088
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -835.200 -50.652
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -30.500 -23.436
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 60.682.600 12.535.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 0 -17.041.686
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 -478.965 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.551.087 91.335.765
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
181.310
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29 181.310
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları