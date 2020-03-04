***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 74.807.344 86.774.259Satışların Maliyeti30 -75.981.020 -80.478.553TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-1.173.676 6.295.706BRÜT KAR (ZARAR)-1.173.676 6.295.706Genel Yönetim Giderleri31 -11.498.497 -7.460.641Pazarlama Giderleri31 -2.390.642 -3.363.635Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 8.439.280 2.633.524Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-10.755.333 -15.101.713ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-17.378.868 -16.996.759Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34 25.134.611 1.844.781Yatırım Faaliyetlerinden Giderler34 -555.209 -21.960.422FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.200.534 -37.112.400Finansman Gelirleri35 2.299.245 5.977.005Finansman Giderleri35 -22.416.037 -29.653.237SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-12.916.258 -60.788.632SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-12.916.258 -60.788.632DÖNEM KARI (ZARARI)-12.916.258 -60.788.632Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-17.770 0Ana Ortaklık Payları-12.898.488 -60.788.632Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.223.703 -80.552.213Dönem Karı (Zararı)-12.916.258 -60.788.632Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-12.916.258 -60.788.632Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-32.028.379 32.576.878Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,32 333.959 39.953Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-7.314.051 12.633.846Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler86.324 -41.562Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21,29 -62.358 -41.562Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21,11 148.682 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-25.134.611 19.944.641Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 -25.134.611 19.944.641İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler29.720.934 -52.340.459Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.214.934 -2.680.947İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6,11 -5.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -1.209.934 -2.680.947Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12 4.984.170 860.114İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6,12 -25.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 5.009.170 860.114Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 15.298.420 -32.195.776Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 3.849.503 -769.093Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 7.605.214 -12.213.525İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6,11 8.258.392 -3.187.647İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 -653.178 -9.025.878Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 33.471 29.082Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12 -778.127 -7.775.382İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6,12 -657.256 -8.229.366İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -120.871 453.984Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)23 418.853 168.795İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-475.636 2.236.273Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 0 -1.195.464Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 -475.636