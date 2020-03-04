***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
04.03.2020 19:50
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
30 74.807.344 86.774.259
Satışların Maliyeti
30 -75.981.020 -80.478.553
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.173.676 6.295.706
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.173.676 6.295.706
Genel Yönetim Giderleri
31 -11.498.497 -7.460.641
Pazarlama Giderleri
31 -2.390.642 -3.363.635
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 8.439.280 2.633.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-10.755.333 -15.101.713
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-17.378.868 -16.996.759
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 25.134.611 1.844.781
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 -555.209 -21.960.422
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.200.534 -37.112.400
Finansman Gelirleri
35 2.299.245 5.977.005
Finansman Giderleri
35 -22.416.037 -29.653.237
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-12.916.258 -60.788.632
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.916.258 -60.788.632
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.916.258 -60.788.632
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-17.770 0
Ana Ortaklık Payları
-12.898.488 -60.788.632
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.223.703 -80.552.213
Dönem Karı (Zararı)
-12.916.258 -60.788.632
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-12.916.258 -60.788.632
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-32.028.379 32.576.878
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,32 333.959 39.953
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.314.051 12.633.846
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
86.324 -41.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,29 -62.358 -41.562
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21,11 148.682 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-25.134.611 19.944.641
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -25.134.611 19.944.641
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
29.720.934 -52.340.459
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.214.934 -2.680.947
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,11 -5.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -1.209.934 -2.680.947
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 4.984.170 860.114
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,12 -25.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 5.009.170 860.114
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 15.298.420 -32.195.776
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 3.849.503 -769.093
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 7.605.214 -12.213.525
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,11 8.258.392 -3.187.647
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -653.178 -9.025.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 33.471 29.082
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 -778.127 -7.775.382
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,12 -657.256 -8.229.366
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -120.871 453.984
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23 418.853 168.795
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-475.636 2.236.273
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 0 -1.195.464
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 -475.636