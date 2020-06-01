***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 20.239.913 9.971.433Satışların Maliyeti30 -17.844.000 -8.876.976TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.395.913 1.094.457BRÜT KAR (ZARAR)2.395.913 1.094.457Genel Yönetim Giderleri31 -2.698.378 -4.328.910Pazarlama Giderleri31 -1.475.072 -294.953Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 86.097 12.698.852Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-626.647 -33.879ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.318.087 9.135.567Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34 691.722 27.687.564Yatırım Faaliyetlerinden Giderler34 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.626.365 36.823.131Finansman Gelirleri35 930.807 1.354.826Finansman Giderleri35 -3.216.864 -6.096.973SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.912.422 32.080.984SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.912.422 32.080.984DÖNEM KARI (ZARARI)-3.912.422 32.080.984Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.912.422 32.080.984Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.362.918 -954.094Dönem Karı (Zararı)-3.912.422 32.080.984Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-3.912.422 32.080.984Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.651.767 -27.655.214Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,32 52.113 32.350Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler14 2.248.530 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler42.846 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21,29 27.204 0Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21,11 15.642 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-691.722 -27.687.564Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 -691.722 -27.687.564İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler23.623.573 -5.379.864Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.828.308 184.804İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6,11 -9.028 184.804İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 1.837.336 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12 9.833.087 5.898.557İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6,12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 9.833.087 5.898.557Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 2.625.000 -17.243.910Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -652.407 3.712.114Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -8.218.477 -202.442İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6,11 -7.979.650 -202.442İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 -238.827 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 -15.432 77.663Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler17 9.478.747 -4.799.737Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12 2.600.156 1.215.047İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6,12 2.570.964 1.904.924İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 29.192 -689.877Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)23 -124.409 1.022.018İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.269.000 4.756.022Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 6.269.000 4.756.022Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları21.362.918 -954.094YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI9.000.889 3.225.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10.076 -750.000Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 10.076 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 0 -750.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 8.950.000 3.975.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 40.813 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-32.523.775 -4.189.298Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri29 0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-32.487.254 -4.189.298Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -32.487.254 -4.189.298Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -36.521 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)29 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.159.968 -1.918.392NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.159.968 -1.918.392DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.895.503 7.210.290DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.735.535 5.291.898Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 4.739.819 6.900.839Ticari Alacaklar11 2.759.141 4.512.078İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,11 14.028 5.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 2.745.113 4.507.078Diğer Alacaklar12 1.606.310 7.558.917İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 1.606.310 7.558.917Stoklar14 35.810.000 50.284.778Peşin Ödenmiş Giderler15 4.895.502 4.243.095İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6,15 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 4.895.502 4.243.095Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 9.973 57.085Diğer Dönen Varlıklar16 13.655.489 17.507.958İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 13.655.489 17.507.958ARA TOPLAM63.476.234 91.064.750Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 20.481.181 7.811.211TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR83.957.415 98.875.961DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar11 423.326 498.698İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 423.326 498.698Diğer Alacaklar12 45.331 45.331İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,12 25.000 25.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 20.331 20.331Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18 383.886.608 401.482.608Maddi Duran Varlıklar19 4.255.796 4.292.646Binalar19 3.514.392 3.514.392Mobilya ve Demirbaşlar19 741.404 778.254Kullanım Hakkı Varlıkları10 274.899 315.712Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 35.303 40.491Bilgisayar Yazılımları20 35.303 40.491TOPLAM DURAN VARLIKLAR388.921.263 406.675.486TOPLAM VARLIKLAR472.878.678 505.551.447KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 273.067 282.421İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 273.067 282.421Banka Kredileri9 273.067 282.421Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları34.839.860 59.256.535İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları34.839.860 59.256.535Banka Kredileri9 34.839.860 59.256.535Diğer Finansal Yükümlülükler10 165.238 155.236Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler10 165.238 155.236Ticari Borçlar11 845.170 9.063.647İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,11 278.742 8.258.392İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 566.428 805.255Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 140.153 155.585Diğer Borçlar12 83.086 116.835İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,12 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 83.086 116.835Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 696.933 821.342İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 696.933 821.342Kısa Vadeli Karşılıklar21,25 164.324 148.682Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21,25 164.324 148.682ARA TOPLAM17 37.207.831 70.000.283Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler17 14.610.847 5.132.101TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER51.818.678 75.132.384UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16.013.355 24.074.580İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 16.013.355 24.074.580Banka Kredileri9 16.013.355 24.074.580Diğer Finansal Yükümlülükler10 135.293 181.817Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler10 135.293 181.817Diğer Borçlar12 4.777.325 2.143.420İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12 2.570.964 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 2.206.361 2.143.420Uzun Vadeli Karşılıklar21 87.598 72.080Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 87.598 72.080TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.013.571 26.471.897TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER72.832.249 101.604.281ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29 400.046.429 403.947.166Ödenmiş Sermaye29 250.000.000 250.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)29 270.354 270.354Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 2.605.347 2.593.662Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 2.605.347 2.593.662Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)29 2.891.481 2.891.481Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -286.134 -297.819Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 2.740.568 2.740.568Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 148.342.582 161.258.840Net Dönem Karı veya Zararı29 -3.912.422 -12.916.258TOPLAM ÖZKAYNAKLAR400.046.429 403.947.166TOPLAM KAYNAKLAR472.878.678 505.551.447Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -181.261 2.635.427 2.740.568 222.047.472 -60.788.632 416.723.928 416.723.928Transferler29 -60.788.632 60.788.632 0 0Dönem Karı (Zararı)32.080.984 32.080.984 32.080.984Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 0Sermaye Arttırımı29 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)29 0Dönem Sonu Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -181.261 2.635.427 2.740.568 161.258.840 32.080.984 448.804.912 0 448.804.912Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -297.819 2.891.481 2.740.568 161.258.840 -12.916.258 403.947.166 403.947.166Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-12.916.258 12.916.258 0 0Dönem Karı (Zararı)-3.912.422 -3.912.422 -3.912.422Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 11.685 11.685 11.685Dönem Sonu Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -286.134 2.891.481 2.740.568 148.342.582 -3.912.422 400.046.429 0 400.046.429Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-3.912.422 32.080.984DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11.685 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19,29 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21,29 11.685 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.685 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.900.737 32.080.984Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.900.737 32.080.984http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848247BIST