***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 36.449.952 15.397.675 16.210.038 5.426.242Satışların Maliyeti30 -33.073.278 -12.760.020 -15.229.278 -3.883.044TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.376.674 2.637.655 980.760 1.543.198Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)3.376.674 2.637.655 980.760 1.543.198Genel Yönetim Giderleri31 -5.093.740 -6.923.989 -2.395.363 -2.595.080Pazarlama Giderleri31 -1.857.523 -737.978 -382.450 -443.025Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 350.668 12.880.737 264.572 181.885Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-975.423 -126.946 -348.776 -93.067ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.199.344 7.729.479 -1.881.257 -1.406.089Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34 925.722 28.103.956 234.000 416.392Yatırım Faaliyetlerinden Giderler34 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.273.622 35.833.435 -1.647.257 -989.697Finansman Gelirleri35 1.339.701 1.849.801 408.894 494.976Finansman Giderleri35 -3.778.930 -12.600.480 -562.066 -6.503.507SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.712.851 25.082.756 -1.800.429 -6.998.228Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-5.712.851 25.082.756 -1.800.429 -6.998.228DÖNEM KARI (ZARARI)-5.712.851 25.082.756 -1.800.429 -6.998.228Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-5.712.851 25.082.756 -1.800.429 -6.998.228Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.057.842 -9.803.304Dönem Karı (Zararı)-5.712.851 25.082.756Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-5.712.851 25.082.756Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler784.471 -28.091.853Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,32 185.549 67.860Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler14 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.524.644 -55.757Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21,29 93.647 -55.757Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21,11 1.430.997 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-925.722 -28.103.956Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 -925.722 -28.103.956İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler18.986.222 -6.794.207Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 2.509.975 991.363İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6,11 5.000 -16.347İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 2.504.975 1.007.710Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12 10.752.958 2.592.332İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6,12 -25.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 10.752.958 2.617.332Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 2.961.278 -13.342.891Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -745.774 3.833.910Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -8.550.088 -205.961İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6,11 -8.258.392 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 -291.696 -205.961Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 -23.720 198.356Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler17 6.269.000Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12 2.040.772 2.250.131İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6,12 1.974.467 2.611.457İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 66.305 -361.326Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)23 -18.894 -3.111.447İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.790.715 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 3.790.715 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.057.842 -9.803.304YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI23.832.923 12.719.066Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.077 -750.000Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -10.077 -750.000Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 23.843.000 8.175.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 5.294.066Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-42.627.937 -8.992.748Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri29 0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 258.946Kredilerden Nakit Girişleri9 258.946Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-42.627.937 -9.251.694Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -42.627.937 -9.251.694Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)29 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.737.172 -6.076.986NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.737.172 -6.076.986DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.895.503 6.332.358DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.158.331 255.372Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 2.158.739 6.900.839Ticari Alacaklar11 666.628 4.512.078İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,11 0 5.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 666.628 4.507.078Diğer Alacaklar12 759.420 7.558.917İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 759.420 7.558.917Stoklar14 29.605.000 50.284.778Peşin Ödenmiş Giderler15 4.988.869 4.243.095İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6,15 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 4.988.869 4.243.095Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 25.537 57.085Diğer Dönen Varlıklar16 13.590.975 17.507.958İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 13.590.975 17.507.958ARA TOPLAM51.795.168 91.064.750Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 17.922.326 7.811.211TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR69.717.494 98.875.961DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar11 1.834.172 498.698İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 1.834.172 498.698Diğer Alacaklar12 45.331 45.331İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 45.331 45.331Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18 379.000.608 401.482.608Maddi Duran Varlıklar19 4.208.426 4.292.645Binalar19 3.514.392 3.514.392Taşıtlar19 628.427 712.140Mobilya ve Demirbaşlar19 65.607 66.113Kullanım Hakkı Varlıkları10 234.086 315.712Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 30.865 40.492Bilgisayar Yazılımları20 30.865 40.492TOPLAM DURAN VARLIKLAR385.353.488 406.675.486TOPLAM VARLIKLAR455.070.982 505.551.447KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 278.979 282.421İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 278.979 282.421Banka Kredileri9 278.979 282.421Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları32.859.220 59.256.535İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları32.859.220 59.256.535Banka Kredileri9 32.859.220 59.256.535Diğer Finansal Yükümlülükler10 175.877 155.236Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler10 175.877 155.236Ticari Borçlar11 513.558 9.063.647İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,11 0 8.258.392İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 513.558 805.255Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 131.865 155.585Diğer Borçlar12 120.395 116.835İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,12 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 120.395 116.835Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 802.448 821.342İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 802.448 821.342Kısa Vadeli Karşılıklar21,25 676.573 148.682Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21,25 676.573 148.682ARA TOPLAM17 35.558.915 70.000.283Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler17 8.922.816 5.132.101TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER44.481.731 75.132.384UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.903.576 24.074.580İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 7.903.576 24.074.580Banka Kredileri9 7.903.576 24.074.580Diğer Finansal Yükümlülükler10 104.999 181.817Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler10 104.999 181.817Diğer Borçlar12 4.180.634 2.143.420İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12 1.974.467 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 2.206.167 2.143.420Uzun Vadeli Karşılıklar21 161.137 72.080Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 161.137 72.080TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.350.346 26.471.897TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER56.832.077 101.604.281ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29 398.238.905 403.947.166Ödenmiş Sermaye29 250.000.000 250.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)29 270.354 270.354Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 2.598.252 2.593.662Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 2.598.252 2.593.662Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)29 2.891.481 2.891.481Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -293.229 -297.819Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 2.740.568 2.740.568Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 148.342.582 161.258.840Net Dönem Karı veya Zararı29 -5.712.851 -12.916.258TOPLAM ÖZKAYNAKLAR398.238.905 403.947.166TOPLAM KAYNAKLAR455.070.982 505.551.447Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -181.261 2.635.427 2.740.568 222.047.473 -60.788.632 416.723.929 416.723.929Transferler29 -60.788.632 60.788.632 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)25.082.756 25.082.756 25.082.756Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 -67.325 514.474 447.149 447.149Sermaye Arttırımı29 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)29 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -248.586 3.149.901 2.740.568 161.258.841 25.082.756 442.253.834 0 442.253.834Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -297.819 2.891.481 2.740.568 161.258.840 -12.916.258 403.947.166 403.947.166Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-12.916.258 12.916.258 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-5.712.851 -5.712.851 -5.712.851Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 4.590 4.590 4.590Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -293.229 2.891.481 2.740.568 148.342.582 -5.712.851 398.238.905 0 398.238.905Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-5.712.851 25.082.756 -1.800.429 -6.998.228DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.590 447.149 -11.685 361.403Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19,29 0 514.474 0 428.729Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21,29 4.590 -67.325 -11.685 -67.326Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.590 447.149 -11.685 361.403TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.708.261 25.529.905 -1.812.114 -6.636.825Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-5.708.261 25.529.905 -1.812.114 -6.636.825http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869722BIST