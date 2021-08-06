***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 29.352.894 36.449.952 19.550.017 16.210.038Satışların Maliyeti30 -18.153.000 -33.073.278 -12.503.000 -15.229.278TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.199.894 3.376.674 7.047.017 980.760Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)11.199.894 3.376.674 7.047.017 980.760Genel Yönetim Giderleri31 -3.776.798 -5.093.740 -2.095.122 -2.395.363Pazarlama Giderleri31 -2.389.486 -1.857.523 -1.507.321 -382.450Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 351.595 350.668 230.252 264.572Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -29.927 -975.423 24.701 -348.776ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.355.278 -4.199.344 3.699.527 -1.881.257Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34 1.333.000 925.722 970.000 234.000Yatırım Faaliyetlerinden Giderler34 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.688.278 -3.273.622 4.669.527 -1.647.257Finansman Gelirleri35 1.901.080 1.339.701 974.598 408.894Finansman Giderleri35 -964.165 -3.778.930 -427.129 -562.066SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.625.193 -5.712.851 5.216.996 -1.800.429Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.625.193 -5.712.851 5.216.996 -1.800.429DÖNEM KARI (ZARARI)7.625.193 -5.712.851 5.216.996 -1.800.429Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.625.193 -5.712.851 5.216.996 -1.800.429Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.271.703 14.057.843Dönem Karı (Zararı)7.625.193 -5.712.851Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.625.193 -5.712.851Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.267.599 784.471Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,32 222.384 185.549Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler14 -1.333.000 -925.722Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -1.333.000 -925.722Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-156.983 1.524.644Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21,29 -29.556 93.647Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25,11 -127.427 1.430.997Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler21.914.109 18.986.223Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -1.044.082Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.879.000 2.509.975İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6,11 0 5.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -1.879.000 2.504.975Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12 1.019.437 10.752.958İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6,12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 1.019.437 10.752.958Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 3.127.000 2.961.278Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -794.976 -745.774Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 366.476 -8.550.088İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6,11 0 -8.258.392İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 366.476 -291.696Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 -8.105 -23.720Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler17 1.583.000 6.269.000Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12 276.905 2.040.772İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6,12 79.854 1.974.467İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 197.051 66.305Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)23 -5.534 -18.894İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.272.988 3.790.716Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 19.272.988 3.790.716Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları28.271.703 14.057.843YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI13.441.475 23.832.923Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.525 -10.077Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -1.525 -10.077Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 13.443.000 23.843.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)19-29 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.227.145 -42.627.938Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri29 0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.107.610 -42.627.938Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -8.107.610 -42.627.938Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -119.535 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)29 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.486.033 -4.737.172NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.486.033 -4.737.172DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.978.015 6.895.503DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ37.464.048 2.158.331Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 37.918.034 3.999.058Ticari Alacaklar11 3.168.648 1.176.954İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 3.168.648 1.176.954Diğer Alacaklar12 412.283 574.660İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 412.283 574.660Stoklar14 10.345.000 19.253.000Peşin Ödenmiş Giderler15 6.605.535 5.810.559İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6,15 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 6.605.535 5.810.559Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 21.980 49.816Diğer Dönen Varlıklar16 10.487.862 11.750.029İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 10.487.862 11.750.029ARA TOPLAM68.959.342 42.614.076Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 32.883.420 2.332.420TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR101.842.762 44.946.496DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 1.044.080 0Ticari Alacaklar11 0 112.693İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 112.693Diğer Alacaklar12 45.331 45.331İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,12 25.000 25.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 20.331 20.331Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18 377.096.608 415.559.608Maddi Duran Varlıklar19 4.075.801 4.175.287Binalar19 561.409 660.895Taşıtlar19 3.514.392 3.514.392Kullanım Hakkı Varlıkları10 339.926 453.170Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 13.765 21.893Bilgisayar Yazılımları20 13.765 21.893TOPLAM DURAN VARLIKLAR382.615.511 420.367.982TOPLAM VARLIKLAR484.458.273 465.314.478KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 584.358 623.132İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 584.358 623.132Banka Kredileri9 584.358 623.132Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.458.948 12.867.783İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.458.948 12.867.783Banka Kredileri9 5.458.948 12.867.783Diğer Finansal Yükümlülükler10 292.827 256.431Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler10 292.827 256.431Ticari Borçlar11 452.401 85.924İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,11 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 452.401 85.924Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 162.432 170.538Diğer Borçlar12 190.941 112.417İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,12 79.854 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 111.087 112.417Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 1.262.930 1.268.463İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 1.262.930 1.268.463Kısa Vadeli Karşılıklar21,25 30.368.834 30.496.261Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21,25 30.368.834 30.496.261ARA TOPLAM17 38.773.671 45.880.949Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler17 20.151.423 878.435TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER58.925.094 46.759.384UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 660.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 0 660.000Banka Kredileri9 0 660.000Diğer Finansal Yükümlülükler10 167.492 323.424Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler10 167.492 323.424Diğer Borçlar12 2.578.199 2.379.818İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 2.578.199 2.379.818Uzun Vadeli Karşılıklar21 152.065 132.087Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 152.065 132.087TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.897.756 3.495.329TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER61.822.850 50.254.713ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29 422.635.423 415.059.765Ödenmiş Sermaye29 250.000.000 250.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)29 270.354 270.354Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 2.512.695 2.562.230Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 2.512.695 2.562.230Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)29 2.891.481 2.891.481Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -378.786 -329.251Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 2.740.568 2.740.568Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 159.486.613 148.360.352Net Dönem Karı veya Zararı29 7.625.193 11.126.261TOPLAM ÖZKAYNAKLAR422.635.423 415.059.765TOPLAM KAYNAKLAR484.458.273 465.314.478Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -297.819 2.891.481 2.740.568 161.258.840 -12.916.258 403.947.166 403.947.166Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler29 -12.916.258 12.916.258 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-5.712.851 -5.712.851Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 4.590 4.590Sermaye Arttırımı29 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)29 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -293.229 2.891.481 2.740.568 148.342.582 -5.712.851 398.238.905 0 398.238.905Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -329.251 2.891.481 2.740.568 148.360.352 11.126.261 415.059.765 415.059.765Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler11.126.261 -11.126.261 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)7.625.193 7.625.193 7.625.193Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 -49.535 -49.535Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -378.786 2.891.481 2.740.568 159.486.613 7.625.193 422.635.423 0 422.635.423Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)7.625.193 -5.712.851 5.216.996 -1.800.429DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-49.535 4.590 -9.644 -11.685Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19,29 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21,29 -49.535 4.590 -9.644 -11.685Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-49.535 4.590 -9.644 -11.685TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.575.658 -5.708.261 5.207.352 -1.812.114Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.575.658 -5.708.261 5.207.352 -1.812.114http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955526BIST