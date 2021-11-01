***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2021 18:30
tim Giderleri
31 -6.552.442 -8.474.596 -2.775.643 -3.380.855
Pazarlama Giderleri
31 -5.283.627 -3.368.324 -2.894.142 -1.510.803
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 562.190 493.461 210.595 142.793
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -33.073 -1.011.034 -2.882 -35.611
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.066.260 -2.849.536 2.711.246 1.349.807
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 3.133.000 925.722 1.800.000 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.199.260 -1.923.814 4.511.246 1.349.807
Finansman Gelirleri
35 4.692.649 2.360.373 2.791.569 1.020.672
Finansman Giderleri
35 -1.609.461 -5.206.830 -645.296 -1.427.900
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.282.448 -4.770.271 6.657.519 942.579
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.282.448 -4.770.271 6.657.519 942.579
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.282.448 -4.770.271 6.657.519 942.579
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.282.448 -4.770.271 6.657.519 942.579
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.375.999 20.212.037
Dönem Karı (Zararı)
14.282.448 -4.770.271
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.282.448 -4.770.271
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.054.246 490.949
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,32 333.537 278.251
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14 -3.133.000 -925.722
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -3.133.000 -925.722
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21,11 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-254.783 1.138.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,29 -71.606 67.088
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25,11 -183.177 1.071.332
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.147.797 24.491.359
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -1.070.912
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.060.483 2.878.441
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,11 0 5.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -2.060.483 2.873.441
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 824.513 11.627.050
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 824.513 11.627.050
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 5.082.000 8.825.500
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -705.215 -1.554.678
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 67.890 -8.453.613
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,11 0 -8.258.392
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 67.890 -195.221
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -9.387 -3.180
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
17 2.332.420 7.061.791
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 332.428 2.026.517
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,12 0 1.783.532
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 332.428 242.985
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23 621.558 203.148
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.732.985 1.880.383
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 8.732.985 1.880.383
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.375.999 20.212.037
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
45.327.475 36.361.837
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.525 -15.714
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -1.525 -15.714
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 45.329.000 36.368.197
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19-29 0 9.354
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.819.611 -59.378.819
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 256.536
Kredilerden Nakit Girişleri
9 256.536
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.633.360 -59.635.355
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -8.633.360 -59.635.355
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -186.251 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
29 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.883.863 -2.804.945
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.883.863 -2.804.945
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.978.015 6.895.503
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.861.878 4.090.558
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 67.222.949 3.999.058
Ticari Alacaklar
11 2.716.967 1.176.954
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 2.716.967 1.176.954
Diğer Alacaklar
12 61.109 574.660
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 61.109 574.660
Stoklar
14 0 19.253.000
Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.515.774 5.810.559
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6,15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.515.774 5.810.559
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 94.213 49.816
Diğer Dönen Varlıklar
16 10.054.641 11.750.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 10.054.641 11.750.029
ARA TOPLAM
86.665.653 42.614.076
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 11.536.000 2.332.420
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
98.201.653 44.946.496
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 1.070.912 0
Ticari Alacaklar
11 633.163 112.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 633.163 112.693
Diğer Alacaklar
12 45.331 45.331
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 25.000 25.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 20.331 20.331
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 375.998.608 415.559.608
Maddi Duran Varlıklar
19 4.024.468 4.175.287
Binalar
19 510.076 660.895
Taşıtlar
19 3.514.392 3.514.392
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 283.816 453.170
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 10.055 21.893
Bilgisayar Yazılımları
20 10.055 21.893
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
382.066.353 420.367.982
TOPLAM VARLIKLAR
480.268.006 465.314.478
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 598.610 623.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 598.610 623.132
Banka Kredileri
9 598.610 623.132
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.918.945 12.867.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.918.945 12.867.783
Banka Kredileri
9 4.918.945 12.867.783
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 308.286 256.431
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
10 308.286 256.431
Ticari Borçlar
11 153.814 85.924
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 153.814 85.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 161.151 170.538
Diğer Borçlar
12 143.954 112.417
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 143.954 112.417
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 1.890.022 1.268.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 1.890.022 1.268.463
Kısa Vadeli Karşılıklar
21,25 30.313.084 30.496.261
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21,25 30.313.084 30.496.261
ARA TOPLAM
17 38.487.866 45.880.949
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
17 9.611.420 878.435
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.099.286 46.759.384
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 660.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 660.000
Banka Kredileri
9 0 660.000
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 85.317 323.424
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
10 85.317 323.424
Diğer Borçlar
12 2.680.709 2.379.818
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 2.680.709 2.379.818
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 168.370 132.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 168.370 132.087
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.934.396 3.495.329
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.033.682 50.254.713
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 429.234.324 415.059.765
Ödenmiş Sermaye
29 250.000.000 250.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 270.354 270.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 2.454.341 2.562.230
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 2.454.341 2.562.230
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 2.891.481 2.891.481
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -437.140 -329.251
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 2.740.568 2.740.568
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 159.486.613 148.360.352
Net Dönem Karı veya Zararı
29 14.282.448 11.126.261
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
429.234.324 415.059.765
TOPLAM KAYNAKLAR
480.268.006 465.314.478
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -297.819 2.891.481 2.740.568 161.258.840 -12.916.258 403.947.166 403.947.166
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
29 -12.916.258 12.916.258 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-4.770.271 -4.770.271 -4.770.271
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -29.610 -29.610 -29.610
Sermaye Arttırımı
29 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
29 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -327.429 2.891.481 2.740.568 148.342.582 -4.770.271 399.147.285 0 399.147.285
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -329.251 2.891.481 2.740.568 148.360.352 11.126.261 415.059.765 415.059.765
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
11.126.261 -11.126.261 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
14.282.448 14.282.448 14.282.448
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -107.889 -107.889 -107.889
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -437.140 2.891.481 2.740.568 159.486.613 14.282.448 429.234.324 0 429.234.324
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.282.448 -4.770.271 6.657.519 942.579
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-107.889 -29.610 -58.354 263.619
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19,29 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21,29 -107.889 -29.610 -58.354 263.619
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-107.889 -29.610 -58.354 263.619
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.174.559 -4.799.881 6.599.165 1.206.198
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.174.559 -4.799.881 6.599.165 1.206.198
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973597
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