***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









tim Giderleri31 -6.552.442 -8.474.596 -2.775.643 -3.380.855Pazarlama Giderleri31 -5.283.627 -3.368.324 -2.894.142 -1.510.803Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 562.190 493.461 210.595 142.793Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -33.073 -1.011.034 -2.882 -35.611ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.066.260 -2.849.536 2.711.246 1.349.807Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34 3.133.000 925.722 1.800.000 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler34 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.199.260 -1.923.814 4.511.246 1.349.807Finansman Gelirleri35 4.692.649 2.360.373 2.791.569 1.020.672Finansman Giderleri35 -1.609.461 -5.206.830 -645.296 -1.427.900SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.282.448 -4.770.271 6.657.519 942.579Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.282.448 -4.770.271 6.657.519 942.579DÖNEM KARI (ZARARI)14.282.448 -4.770.271 6.657.519 942.579Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları14.282.448 -4.770.271 6.657.519 942.579Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.375.999 20.212.037Dönem Karı (Zararı)14.282.448 -4.770.271Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)14.282.448 -4.770.271Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.054.246 490.949Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,32 333.537 278.251Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler14 -3.133.000 -925.722Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -3.133.000 -925.722Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21,11 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-254.783 1.138.420Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21,29 -71.606 67.088Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25,11 -183.177 1.071.332Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler14.147.797 24.491.359Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -1.070.912Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -2.060.483 2.878.441İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6,11 0 5.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -2.060.483 2.873.441Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12 824.513 11.627.050İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6,12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 824.513 11.627.050Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 5.082.000 8.825.500Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -705.215 -1.554.678Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 67.890 -8.453.613İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6,11 0 -8.258.392İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 67.890 -195.221Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 -9.387 -3.180Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler17 2.332.420 7.061.791Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12 332.428 2.026.517İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6,12 0 1.783.532İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 332.428 242.985Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)23 621.558 203.148İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.732.985 1.880.383Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 8.732.985 1.880.383Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları25.375.999 20.212.037YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI45.327.475 36.361.837Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.525 -15.714Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -1.525 -15.714Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 45.329.000 36.368.197Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)19-29 0 9.354FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.819.611 -59.378.819Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri29 0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 256.536Kredilerden Nakit Girişleri9 256.536Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.633.360 -59.635.355Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -8.633.360 -59.635.355Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -186.251 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)29 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)61.883.863 -2.804.945NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)61.883.863 -2.804.945DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.978.015 6.895.503DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ65.861.878 4.090.558Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 67.222.949 3.999.058Ticari Alacaklar11 2.716.967 1.176.954İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 2.716.967 1.176.954Diğer Alacaklar12 61.109 574.660İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 61.109 574.660Stoklar14 0 19.253.000Peşin Ödenmiş Giderler15 6.515.774 5.810.559İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6,15 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 6.515.774 5.810.559Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 94.213 49.816Diğer Dönen Varlıklar16 10.054.641 11.750.029İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 10.054.641 11.750.029ARA TOPLAM86.665.653 42.614.076Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 11.536.000 2.332.420TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR98.201.653 44.946.496DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 1.070.912 0Ticari Alacaklar11 633.163 112.693İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 633.163 112.693Diğer Alacaklar12 45.331 45.331İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,12 25.000 25.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 20.331 20.331Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18 375.998.608 415.559.608Maddi Duran Varlıklar19 4.024.468 4.175.287Binalar19 510.076 660.895Taşıtlar19 3.514.392 3.514.392Kullanım Hakkı Varlıkları10 283.816 453.170Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 10.055 21.893Bilgisayar Yazılımları20 10.055 21.893TOPLAM DURAN VARLIKLAR382.066.353 420.367.982TOPLAM VARLIKLAR480.268.006 465.314.478KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 598.610 623.132İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 598.610 623.132Banka Kredileri9 598.610 623.132Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.918.945 12.867.783İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.918.945 12.867.783Banka Kredileri9 4.918.945 12.867.783Diğer Finansal Yükümlülükler10 308.286 256.431Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler10 308.286 256.431Ticari Borçlar11 153.814 85.924İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,11 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 153.814 85.924Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 161.151 170.538Diğer Borçlar12 143.954 112.417İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,12 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 143.954 112.417Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 1.890.022 1.268.463İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 1.890.022 1.268.463Kısa Vadeli Karşılıklar21,25 30.313.084 30.496.261Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21,25 30.313.084 30.496.261ARA TOPLAM17 38.487.866 45.880.949Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler17 9.611.420 878.435TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER48.099.286 46.759.384UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 660.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 0 660.000Banka Kredileri9 0 660.000Diğer Finansal Yükümlülükler10 85.317 323.424Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler10 85.317 323.424Diğer Borçlar12 2.680.709 2.379.818İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 2.680.709 2.379.818Uzun Vadeli Karşılıklar21 168.370 132.087Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 168.370 132.087TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.934.396 3.495.329TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER51.033.682 50.254.713ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29 429.234.324 415.059.765Ödenmiş Sermaye29 250.000.000 250.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)29 270.354 270.354Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 2.454.341 2.562.230Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 2.454.341 2.562.230Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)29 2.891.481 2.891.481Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -437.140 -329.251Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 2.740.568 2.740.568Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 159.486.613 148.360.352Net Dönem Karı veya Zararı29 14.282.448 11.126.261TOPLAM ÖZKAYNAKLAR429.234.324 415.059.765TOPLAM KAYNAKLAR480.268.006 465.314.478Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -297.819 2.891.481 2.740.568 161.258.840 -12.916.258 403.947.166 403.947.166Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler29 -12.916.258 12.916.258 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-4.770.271 -4.770.271 -4.770.271Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 -29.610 -29.610 -29.610Sermaye Arttırımı29 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)29 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -327.429 2.891.481 2.740.568 148.342.582 -4.770.271 399.147.285 0 399.147.285Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -329.251 2.891.481 2.740.568 148.360.352 11.126.261 415.059.765 415.059.765Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler11.126.261 -11.126.261 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)14.282.448 14.282.448 14.282.448Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 -107.889 -107.889 -107.889Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -437.140 2.891.481 2.740.568 159.486.613 14.282.448 429.234.324 0 429.234.324Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)14.282.448 -4.770.271 6.657.519 942.579DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-107.889 -29.610 -58.354 263.619Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19,29 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21,29 -107.889 -29.610 -58.354 263.619Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-107.889 -29.610 -58.354 263.619TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.174.559 -4.799.881 6.599.165 1.206.198Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları14.174.559 -4.799.881 6.599.165 1.206.198http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973597BIST