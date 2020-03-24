***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Covid-19 Virüs Tedbirleri Kapsamında Genel Kurul Toplantı Yerinin DeğiştirilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 2019 Yılı Genel Kurul Toplantısının yapılacağı Wyndham Grand İstanbul Levent Otel yönetimi şirketimizle yapılan anlaşmayı tek taraflı bozarak COVİD-19 virüs tedbirleri kapsamında yer tahsisinden vazgeçmiştir. Olağanüstü bu durum nedeniyle toplantının yeri değiştirilerek, Levent Mahallesi Cömert Sokak Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:9 No:25 Levent – Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde yapılması kararlaştırılmıştır. Konu, toplantıya katılacak tüm asil ve vekil yatırımcılarımıza ve Bakanlık temsilcilerine duyurulmuş ve gerekli olurlar alınmıştır.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 04.03.2020Genel Kurul Tarihi 27.03.2020Genel Kurul Saati 08:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Levent Mahallesi Cömert Sokak Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:9 No:25 Levent – Beşiktaş/İstanbulGündem Maddeleri1 - Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi,2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu özet Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunması ve 2019 yılı Mali Tablolarının ve Faaliyet Raporunun müzakere edilerek görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,3 - 2019 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar/zarar hakkında karar alınması, 2019 yılına ilişkin kar dağıtım politikalarının görüşülmesi,4 - Dönem içerisinde istifa nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, istifa eden üyenin görev süresini tamamlamak üzere atanan yeni üyenin atamasının Genel Kurul onayına sunulması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ve huzur hakkı konusunda karar alınması,6 - Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Dış Denetim kuruluşunun seçilmesi,7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi,8 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş aleyhine kesilen 387.009 TL para cezasının Şirkete iadesi için yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmemesi hususunun görüşülmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin alınan onaylara uygun şekilde tadil edilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,10 - 2019 yılında bağış ve yardım yapılıp yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,11 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 27.03.2020 GK 2019 Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Davet Çağrı İlanı_24.03.2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme -2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Vekaletname_27.03.2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831763BIST