***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 03.03.2021Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Genel Kurul Saati 08:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Esentepe Mah. Büyükdere Cad.No.177-183 Wyndham Grand İstanbul Levent otel 5. Kat Mozart Salonu 34394 Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi,2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunması ve 2020 yılı Mali Tablolarının ve Faaliyet Raporunun müzakere edilerek görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,3 - 2020 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar/zarar hakkında karar alınması, 2020 yılına ilişkin kar dağıtım politikalarının görüşülmesi,4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nce belirlenen bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,5 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ve huzur hakkı konusunda karar alınması,6 - Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Dış Denetim kuruluşunun seçilmesi,7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi,8 - 2020 yılında bağış ve yardım yapılıp yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,9 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Davet Çağrı İlanı_31.03.2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme -2020 .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 31.03.2021 GK 2020 Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Vekaletname_31.03.2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1) Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Divan Başkanlığı'na Orhan Aksüt, Katipliğe Melike Fettahoğlu Ağaçhan, Oy Toplayıcılığına Mesut Cemil Özmağden 127.457.129,484 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile seçildiler. Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanması hususu 127.457.129,484 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.2) 2020 Yılı Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, 2020 yılı Mali Tabloları okundu Toplantı başkanı okunan tüm raporlar hakkında müzakere başlattı söz alan olmadı, yapılan oylama sonucunda okunan tüm raporlar 127.457.129,484 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.3)2020 yılı yasal kayıtlarda VUK'a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden10.403.421 TL kâr Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen, Kurul'un Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre düzenlenen mali tablolarda ise, 11.126.261TL kâr hesaplanmış olup, kâr dağıtımı yapılmaması hususu görüşmeye açıldı Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket'in Kâr Dağıtım Politikası, hakkında bilgi verildi. Ortaklardan Ahmet Özderici söz aldı. Dönem kârı geçmiş yıl kârlarına eklenmek üzere şirket defterlerine kayıt yapılmasına karar verilmesini önerdi. Öneri oya sunuldu. 127.457.129,484 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.4) Görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyeleri yerine, 1 yıl için, Mehmet Ali Güneysu ve Selim Taylan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi oylamaya sunuldu. 127.369.040,484 kabul oyuna karşılık, 88.089 red oyu kullanıldı. Katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.5) Yönetim Kurulu üyelerinin her birine, her ay için 6.000 TL huzur hakkı ödenmesi hususunu Genel Kurul'un onayına sunuldu. 127.369.040,484 kabul oyuna karşılık, 88.089 red oyu kullanıldı. Katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.6) Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda bağımsız dış denetim firması olarak 1 yıl süre ile Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin denetçi olarak atanmasına 127.457.129,484 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.7) Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmaları 127.457.129,484 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.8) 2020 yılında Şirketimiz tarafından bağış ve yardım yapılmamıştır. Genel Kurulun oylamasına sunuldu. 127.369.040,484 kabul oyuna karşılık, 88.089 red oyu kullanıldı. Katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.9) Dilek ve temenniler faslında fiziki ortamda toplantıya katılan, Tamer İzzet BEYAZOĞLU söz aldı, geçen yıllarda şirketin borçluluk oranının hızlı bir şekilde düşürülmüş olmasının faaliyetlere olumlu etki yaptığını düşündüğünü söyledi. Durgunluk dönemleri için alınan bu tür kararların desteklediğini bildirdi.Başka söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı, divan başkanı tarafından sona erdirildi. 31.03.2021Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2020 GK TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 2020 GK HAZİRUN KAP.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarAlınan kararları içeren 2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ek olarak paylaşılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922107BIST