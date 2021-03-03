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***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.03.2021 18:11



***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kâr Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 03.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
OZGYO, TRAOZFIN91P5 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
OZGYO, TRAOZFIN91P5 0 0

Ek Açıklamalar
2020 hesap dönemine ait Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolar ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara uygun olarak hazırlanan mali tablolarımıza göre bu dönemde kâr elde edilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, Şirket'in finansal planlamasına uygun bir şekilde 2020 yılı hesap dönemine ait kârın dağıtılmamasına, bu karar hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu kararın Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2020 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2 2020 KAR DAĞITIMI BİLGİLENDİRME.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914884


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