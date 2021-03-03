***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kâr Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 03.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)OZGYO, TRAOZFIN91P5 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)OZGYO, TRAOZFIN91P5 0 0Ek Açıklamalar2020 hesap dönemine ait Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolar ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara uygun olarak hazırlanan mali tablolarımıza göre bu dönemde kâr elde edilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, Şirket'in finansal planlamasına uygun bir şekilde 2020 yılı hesap dönemine ait kârın dağıtılmamasına, bu karar hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu kararın Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2020 Kar Dağıtım Tablosu.pdfEK: 2 2020 KAR DAĞITIMI BİLGİLENDİRME.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914884BIST