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***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.04.2020 11:03
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***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.11.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 13.11.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.12.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.03.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 13.04.2020

Ek Açıklamalar
13.11.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuza ilişkin olarak Kurul Karar Organı'nın 19.12.2019 tarih ve 75/1639 sayılı kararı 26.12.2019 tarihinde Şirketimize bildirilmiştir. Kurul Karar Organı Şirketimizin 250.000.000.- TL tutarındaki 2015-2019 yılları için geçerli mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılmayarak 2020-2024 yılları için de 250.000.000.-TL olarak belirlenmesi suretiyle, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadiline uygun görüş verilmesine karar vermiştir.
2020-2024 yılları için, kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 TL olarak, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 13.04.2020 tarihinde tescil, 15.04.2020 tarih - 10059 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gaztesinde ilan edilmiştir.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839247


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Çeyrek 605 618 -13,80  
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