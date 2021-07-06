***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkul - KonutSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüMaltepe İlçesi Cevizli Mahallesi 16197 Ada 22 Parsel 2.632 m2Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi06/07/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli19.994.784 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)% 4,06Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)% 7,99Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)% 4,28Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)% 4,58Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)% 4,28İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)% 24,36Satış KoşullarıVadeli (Timed)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih31.12.2021Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSPK 10.10.2019 tarih ve 52/1307 Sayılı, 14.11.2019 Tarih ve 65/1459 Sayılı Kararları GereğiElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının TutarıYokturVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiYokturVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiYokturKarşı TarafAli Uğur Özderici & Ahmet ÖzdericiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiŞirket Ortağı - Yönetim Kurulu ÜyesiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi06/07/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıYokturMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiGayrimenkul Değerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniSPK Görüşü Doğrultusunda, Son Düzenlenmiş Değerleme Raporu Dikkate AlındıDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası31.12.2020 - 20.12-218Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar22.810.000 TL (22.810.000 TL - 2.815.216 TL= 19.994.784 TL - SPK Kararı Gereği Kira Gelirleri Düşülmüştür)İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiUygundurAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 10.10.2019 tarih ve 52/1307 Sayılı ve 14.11.2019 tarih ve 65/1459 Sayılı Kararlarının yerine getirilmesi amacıyla Şirketimiz aktifinde bulunan Nuvo Dragos Projesindeki 17 Adet bağımsız bölümün Karşı Taraf alıcılar tarafından satın alınması konusunda şirket ile alıcılar arasında bir protokol imzalanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947016BIST