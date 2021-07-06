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***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

06.07.2021 18:16



***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul - Konut
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi 16197 Ada 22 Parsel 2.632 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/07/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
19.994.784 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
% 4,06
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
% 7,99
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 4,28
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
% 4,58
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
% 4,28
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 24,36
Satış Koşulları
Vadeli (Timed)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31.12.2021
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
SPK 10.10.2019 tarih ve 52/1307 Sayılı, 14.11.2019 Tarih ve 65/1459 Sayılı Kararları Gereği
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
Yoktur
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Yoktur
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Yoktur
Karşı Taraf
Ali Uğur Özderici & Ahmet Özderici
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Şirket Ortağı - Yönetim Kurulu Üyesi
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
06/07/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Yoktur
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Gayrimenkul Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
SPK Görüşü Doğrultusunda, Son Düzenlenmiş Değerleme Raporu Dikkate Alındı
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
31.12.2020 - 20.12-218
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
22.810.000 TL (22.810.000 TL - 2.815.216 TL= 19.994.784 TL - SPK Kararı Gereği Kira Gelirleri Düşülmüştür)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Uygundur
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 10.10.2019 tarih ve 52/1307 Sayılı ve 14.11.2019 tarih ve 65/1459 Sayılı Kararlarının yerine getirilmesi amacıyla Şirketimiz aktifinde bulunan Nuvo Dragos Projesindeki  17 Adet bağımsız bölümün Karşı Taraf alıcılar tarafından satın alınması konusunda şirket ile alıcılar arasında bir protokol imzalanmıştır. 
Kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947016


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PSDTC 25,08 17.871.717 % 10,00  
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Altın Gr. 504 504 4,97  
Cumhuriyet 3.339 3.390 38,00  
Tam 3.323 3.409 37,66  
Yarım 1.606 1.649 18,21  
Çeyrek 806 825 9,11  
Gümüş.Ons 26,25 26,28 -0,21  
Gümüş Gr. 7,33 7,34 -0,05  
B. Petrol 75,15 75,15 -2,01  
Seans Raporu 18:05
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