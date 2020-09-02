***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi12.08.2020Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi02.09.2020Davanın KonusuDavacının uğramış olduğunu iddia ettiği zararın şimdilik 100.000 TL'sinin şirketimiz ve şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özderici ve Ali Uğur Özderici'den tazmini talebidir. Davacının iddia ettiği uğramış olduğu zarar tutarı 1.520.988,99 TL'dir.Karşı Taraf(lar)Metro Portföy Yönetimi A.Ş.Davanın Tutarı100.000 TLDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Onbinde 2,2'dir.İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020 / 362 EsasDavanın Duruşma Tarihi26.11.2020Alınan KararTensip KararıBir Sonraki Duruşma Tarihi26.11.2020Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarıİlk Bilanço Tarihinde AyrılacaktırOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAktif Toplamının Onbinde 2,2 Oranında ki Etki Önemsizdir.AçıklamalarDavacının uğramış olduğunu iddia ettiği zararın şimdilik 100.000 TL'sinin şirketimiz ve şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özderici ve Ali Uğur Özderici'den tazmini talebidir. Davacının iddia ettiği uğramış olduğu zarar tutarı 1.520.988,99 TL'dir.Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873008BIST