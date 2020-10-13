***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
13.10.2020 14:11
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
12.08.2020
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
13.10.2020
Davanın Konusu
Davacının uğramış olduğunu iddia ettiği zararın şimdilik 100.000 TL'sinin şirketimiz ve şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özderici ve Ali Uğur Özderici'den tazmini talebidir. Davacının iddia ettiği uğramış olduğu zarar tutarı 5.354.859,30 TL'dir.
Karşı Taraf(lar)
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Davanın Tutarı
100.000 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Onbinde 2,2'dir.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020 / 411 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
25.02.2021
Alınan Karar
Tensip Kararı
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
25.02.2021
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
İlk Bilanço Tarihinde Ayrılacaktır
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Aktif Toplamının Onbinde 2,2 Oranında ki Etki Önemsizdir.
Açıklamalar
Davacının uğramış olduğunu iddia ettiği zararın şimdilik 100.000 TL'sinin şirketimiz ve şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özderici ve Ali Uğur Özderici'den tazmini talebidir. Davacının iddia ettiği uğramış olduğu zarar tutarı 5.354.859,30 TL'dir.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881165
BIST