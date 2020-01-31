***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.01.2020 12:31
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 30.01.2020 tarih ve 205 Nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Seri:III N48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin, Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Seçimi" başlıklı 35. maddesi uyarınca şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2020 yılında aşağıda bilgisi verilen değerlemeye yetkili kuruluştan hizmet alınmasına, ayrıca yıl içinde edinilebilecek ve değerleme hizmeti gerektirecek varlıklar için de Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ve seçilen firmanın kamuya açıklanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Varlık ve Seçilen Gayrimenkul Değerleme Şirketi:
Yapı Kredi Plaza Ofis Katı - Levent (Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.) Nuvo Dragos Projesi - Maltepe (Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.)
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815935
BIST
18:05119.140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -709,57
|Açılış
|: 120.096
|
|Önceki Kapanış
|: 119.850
|
120.318
En Düşük
119.140
18:055,9846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0087
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9760
|
5,9866
En Düşük
5,9643
18:056,6210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0237
|Açılış
|: 6,6020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5840
|
6,6246
En Düşük
6,5781
18:05304,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,38
|Açılış
|: 304,40
|
|Önceki Kapanış
|: 303,02
|
304,93
En Düşük
301,88
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|18,72
|21.643.212
|% 20,00
|
|RYSAS
|7,08
|11.933.241
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,49
|4.784.687
|% 19,96
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|HUBVC
|30,80
|18.819.776
|% 19,94
|
|PINSU
|3,05
|45.055.379
|% -10,03
|
|EGCYH
|0,45
|444.227
|% -10,00
|
|BURVA
|13,05
|909.697
|% -9,69
|
|EKIZ
|1,31
|153.651
|% -9,66
|
|SALIX
|7,49
|35.428
|% -8,66
|
|SISE
|5,56
|3.010.456.362
|% 12,10
|
|THYAO
|13,68
|1.412.080.735
|% -1,08
|
|SODA
|6,65
|1.288.799.588
|% 2,62
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|ASELS
|23,46
|530.679.792
|% -0,85
|
|SISE
|5,56
|3.010.456.362
|% 12,10
|
|ODAS
|2,12
|441.439.221
|% 4,43
|
|SODA
|6,65
|1.288.799.588
|% 2,62
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|ISGYO
|1,88
|316.666.150
|% 2,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8415
|7,8808
|% 0,53
|
|Frank
|6,1643
|6,2015
|% 0,44
|
|Riyal
|1,5899
|1,5979
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|7,51
|
|Altın Gr.
|304
|305
|1,50
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|2,00
|
|Tam
|2.004
|2.054
|4,62
|
|Yarım
|968
|993
|2,23
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,12
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,98
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,01
|
|B. Petrol
|56,76
|56,76
|-0,57
|
Seans Raporu
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -251, 76 kaybederek (% -0.22 ) 113, 475
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, AVOD, BEYAZ, UFUK, ORMA
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17:56
DENCM, LUKSK, ENKAI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
IHGZT, MMCAS, EKIZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
Bu seansda işlem gören 317 hisse senedinden 176 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 112 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 29 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem