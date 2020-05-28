***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce 08.04.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında, Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin 2020/65 Esas sayılı dosyasında, 20.03.2020 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2019 tarih ve 65/1459 sayılı Kararı'nın açıkça hukuka aykırı bulunduğu ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın dava konusu bu işlemin yürütmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar verildiği bildirilmişti. Söz konusu karara karşı davalı İdare tarafından yapılan itiraz, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi'nce incelenerek dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelere göre, mahkemece yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararda yasaya aykırılık bulunmadığından, itiraz isteminin 2577 sayılı İdari Yargılama Usülü Kanununun 27. maddesinin 7. Fıkrası uyarınca reddine, 12.05.2020 tarihinde oybirliği ile karar verildiği hususu 28.05.2020 günü Şirketimizce öğrenilmiştir.Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847350BIST